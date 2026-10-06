ZAŠTO HRVATSKU BRINE JAČANJE VOJSKE SRBIJE? Pukovnik u penziji Španović: "Srbija je danas regionalna vojna sila"
- Pukovnik u penziji Miroslav Španović tvrdi da hrvatski mediji često pominju Srbiju u negativnom kontekstu zbog njenog jačanja i modernizacije vojske.
- Navodi da je Srbija do 2012. bila 'na izvolte', a da su nabavke savremenih sistema, proizvodnja i planirano vraćanje vojnog roka ojačali odbranu.
- Posebno ističe vojni sporazum Hrvatske sa Albanijom i tzv. Kosovom, kao i reakcije na pse robote sa vežbe 'Pobednik 2026'.
Nema dana da se na hrvatskim portalima, u štampi i na televiziji ne pomene Srbija, i to pre svega u negativnom kontekstu kada je reč o vlasti, a pozitivnom kad je reč o blokadersko-studentskoj listi. Time se nastavlja grubo mešanje u unutrašnje stvari naše države.
Ovog puta trn u oku im je sve veća vojna moć Srbije i odluka donedavnog predsednika države i vrhovnog komandanta oružanih snaga da Vojsku Srbije digne iz pepela i vrati joj ugled kakav zaslužuje.
Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je odgonetnuo zbog čega smo trn u oku komšijama i kako je došlo do modernizacije naše vojske, bio je Miroslav Španović, pukovnik u penziji.
Španović je izneo mišljenje da se u mešanju Hrvata u naša pitanja krije njihove želja da Srbija ne napreduje, a da o tome svedoči i vojni sporazum koji su napravili sa Albancima i tzv. Kosovom.
- Očigledno se radi o bezbednosnoj zabrinutosti, pogotovo jer imaju pakt sa Prištinom i Albanijom. Modernizaciju naše vojske je zaslužila Srbija, ali je to i njena potreba u ovakvom okruženju. Srbija je do 2012. bukvalno bila na izvolte, pa je jačanjem vojske i nabavkama svih savremenih sistema, ali i sopstvenoj proizvodnji robota, došlo do toga da je Srbija postala regionalna sila. Hrvati su počeli da se žale, u najmanju ruku, ostalim članicama NATO pakta. Međutim, sve države su upoznate sa vojskama širom sveta, a Srbija se naoružava na redovan i legalan način za pare koji je srpski narod proizveo.
Španović je izneo mišljenje oko ukidanja služenja vojnog roka koji se dogodio u Srbiji 2010. godine, a po njegovom stavu, to je izuzetno oslabilo našu državu.
- Pripremamo se za ponovno služenje vojnog roka. Njegovim ukidanjem smo doživeli strašnu slabost u državi. Prosto je neverovatno šta smo sve izgubili ukidanjem redovnog služenja vojnog roka. Međutim, očigledno je da je Srbija danas najjača regionalna vojna sila, a to je i normalno jer nas najviše ima. Imamo razne sisteme, opremu, odbranu, a već imamo preko 30 lovaca bombardera, stižu Rafali, pa smo izuzetno jaka i savremena zemlja u vojnom smislu. Srbija je izgubila oko 400.000 obučenih vojnika za ovih 15 godina ukidanja vojnog roka. Sistemi koje smo nabavljali, a naročito raketni, to je izuzetna garancija mira i motiv odvraćanja - rekao je Španović.
Veliku pažnju u Hrvatskoj privukli su psi roboti predstavljeni na vežbi "Pobednik 2026", a Španović je otkrio zbog čega je baš ova tehnologija izazvala reakcije regiona.
- Ti roboti su strahovito naoružanje, to je neverovatno. Ne daj Bože sukoba, oni bi prvi dočekali napdača na granici. Oni su veoma teški da se unište, mogu da pretrpe vatre i pogotke. Jedan robot je zamena za pet vojnika. Vrlo opasno naoružanje koje će naterati svakoga da dvaput razmisli. Najveća prepreka regionu je Vučić, on je prvi srpski političar u poslednjih mnogo godina, koji govori istinu, a ne šta drugi žele da čuju. Mi smo pošten i vredan narod, koji je napravio zemlje oko sebe, a to je Vučić sve rekao svojim znanjem. Imamo stratešku saradnju sa Amerikom i to najviše boli naše susede. Svakako, imamo odlične odnose sa Kinom i Rusijom. Moji unuci će učiti o Vučiću, a njegov rad je mnogo toga učinio i pokazao je da smo mi hrabar narod i da možemo u okviru svojih granica da vodimo neutralnu politiku i da sami možemo da štitimo svoju zemlju i nebo - rekao je Španović.
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