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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali govorio je o izborima u Srbiji koji će se održati 25. oktobra.

- Najpre, neće ni tim blokaderima biti lako. Ali mislim da tu postoji ogromna razlika u politici jedne i druge liste. Mislim da to građani Srbije sada već jasno i vide. Imate Aleksandra Vučić koji ide, priča sa građanima, mi razgovaramo s ljudima, pokušavamo da rešavamo njihove probleme, pokazujemo brigu prema njima. Jednostavno, u toj komunikaciji, tim razgovorima, pokušavate da dođete do rešenja zajedno, kako biste neke stvari izmenili, popravili, doprineli boljitku. S druge strane, osim reči mržnje, nasilja, nasilja prema ženama, napada, toga da ćete da dinstate, da pržite, da ćemo mi svi da plivamo i Dunavom i Savom, vi ništa drugo od te blokaderske liste niste videli. U njihovom programu, koji ima 11 tačaka, ne pominju se čak ni penzije. Ne pominje se čak ni Kosovo i Metohija. A onda ste videli njihov skup u Novom Pazaru, gde su jasno rekli: "Ratko Mladić je ratni zločinac". Ne, to nije veštačka inteligencija, to je sa njihovog skupa. Dakle, i sad, pogledajte, na građanima Srbije da donesu odluku: hoćemo li ovu odgovornu politiku, hoćemo li dalje da čuvamo mir i stabilnost, hoćemo li da vodimo računa o našem ekonomskom rastu i razvoju, ili ćemo da damo poverenje ovim recikliranim kadrovima DOS-a od Šoškića i ovih drugih koji su na listi. Dakle, neverovatno je da je neko rekao u nekom trenutku: "Glasamo za mladost", a onda vidite da je to najstarija lista od svih izbornih lista - rekao je Mali.

O ciljevima "Ujedinjene Srbije"

On je istakao da je cilj "Ujedinjene Srbije" da osvoji više od 50 odsto glasova.

- Vidite da je razlika čak 1. 750 godina. Dakle, kada saberete sve godine na našoj listi i na njihovoj listi svih poslanika, oni su 1. 750 godina stariji. Dakle, samo da ljudi ne budu u zabludi: nisu to ništa "nova lica", nisu to studenti. Dakle, iza tog paravana koji se zovu studenti su upravo ti reciklirani. Studenata ima više na našoj listi nego na ovoj blokaderskoj studentskoj listi, samo da znate. A ono što je meni važno, samo da građani znaju, da mi, ukoliko dobijemo poverenje, kod nas prvi na listi, Aleksandar Vučić, biće i predsednik nove vlade. Kod njih, da li će to biti ovaj Crnogorac, Srdanović, što tuče žene, ili će biti Šoškić, ili ko će biti, na kraju krajeva, sami kažu: "A, pa ne, vi glasajte za nas, znate, pa ćemo onda, da, videćemo mi, doći će tu neki novi ljudi. " Pa čekajte, za koga glasam onda? Za koga glasam? Ko ste vi ljudi, ko će meni da vodi državu? Ko mi odgovara na pitanja? Mi smatramo da, i čuli ste Vučića, mi hoćemo da dobijemo preko 50 odsto glasova.

O predizbornim istraživanjima

Govoreći o predizbornim istraživanjima, Mali je istakao da "smatra da brojevi rastu".

- Hoćemo ubedljivu pobedu, hoćemo da Srbija pobedi, hoćemo da ljubav prema našoj državi pobedi, a ne mržnja. Radimo sve na tome da ljudima, na kraju krajeva, i otvorimo oči i pokažemo šta i kako i za šta se oni zalažu, u odnosu na šta se i za šta se naša lista zalaže. Mislim da građani polako, ali sigurno, i to je Ana Brnabić lepo rekla juče, polako ali sigurno shvataju kakva je prevara ta studentska lista. I to je možda i najbolji izraz koji mogu sada da iskoristim, da tu niti ima studenata, niti ima mladosti, niti ima politike. Kampanja Aleksandra Vučića i svega onoga što radimo, koja se zasniva na brizi prema ljudima, pokazuje svoje rezultate. Ja mislim da naši brojevi rastu, njihovi padaju. Nemojte da ja otkrivam naše. Dakle, znaju oni svoje. Neka oni samo nastave, ali da vam kažem, samo neka nastave sa takvom politikom pedaljenja po bicikla, po, po, po Srbiji, i sa tim rečima mržnje.

Onaj što je uzeo sekiru pa je uništavao štandove SNS-a u Kuli, i tako dalje. Samo vi, ljudi, nastavite: ako vam je to politika, super. I sad ću vas pitati za to: svašta smo videli u ovom dosadašnjem toku kampanje, iako nije preduga. Bilo je incidenata, bilo je nasilja, bilo je svega. Kako mislite da to može da se završi? To će se završiti 25. oktobra u 20:00. Građani će reći svoje. Izbrojaćemo glasove. Ako mi izgubimo, priznaćemo poraz. Ako oni izgube, neće tu biti ni blokada, ni nemira, ničega. Srbija ide dalje. Ako mi pobedimo, i to ako pobedimo sa 300, 400, 500 hiljada više glasova u odnosu na njih, dakle, Srbija je jasno rekla šta želi. Dakle: stop blokadama, stop nasilju, stop mržnji. Hoćemo rast i razvoj, hoćemo normalnu Srbiju.

"Ako pobedimo, vlada će imati 12 ministara"

On je istakao da će, u slučaju pobede na izborima, Aleksandar Vučić biti premijer, a da će vlada imati 12 ministara.

- Napravićemo vladu: on će biti predsednik vlade, a 12 ministara, dakle smanjujemo broj ministara. Tačno se znaju prioriteti koje je rekao i u Areni. Dakle, ekonomski rast, razvoj, penzije, plate, briga o ljudima, zdravstvo, energetika - to će nam biti prioriteti. Što pre da formiramo vladu, što pre da krenemo u rad, i to je to. Nema Srbija vremena da izgubi više. S druge strane, čeka nas i taj Ekspo naredne godine, dakle hoćemo da, ne gubeći vreme, odradimo što više stvari u što kraćem vremenskom periodu. Za to nam je potrebno poverenje građana Srbije, za to hoćemoda se borimo za svaki glas, i za to nam je kampanja upravo bazirana na tome: briga o ljudima, razgovor sa ljudima, i sve ono što njima znači da pokušamo da pomognemo. Uz ono što sam već i rekao: ako smo negde grešili, a sigurno jesmo, ja se izvinjavam, ko radi, taj i greši. Ali nam je namera bila najbolja, a to je da podignemo našu Srbiju i da, i da nam ekonomija bude ne samo stabilna, nego najbrže rastuća u Evropi.

SNS stranka na izbore izlazi sama

Na pitanje ko su potencijalni koalicioni partneri SNS, Mali je rekao da stranka na izbore izlazi sama.

- Mi na ove izbore mi izlazimo sami, to ste videli. I sad više nema tu ni koalicionih partnera, jednostavno, lista je jedna, jedina, jedinstvena: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Svi oni koji podržavaju politiku Vučića, mi smo otvoreni za saradnju s njima. Apsolutno. A tu se zna šta su prioriteti: mir, stabilnost, ekonomski rast i razvoj. Znamo kakav nam je odnos prema Ruskoj Federaciji, ja sam bio sa predsednikom u Šangaju, dakle, dobio je orden prijateljstva, najviši orden koji dobija strani državljanin kada je Narodna Republika Kina u pitanju. Videli ste podršku koju je dobio od Vladimira Putina. Putin koji je rekao: "Aleksandar Vučić je bio dobar predsednik države, radujem se da radim s njim kao novim premijerom. " Evo, Tramp je rekao to što je rekao. Dakle, imamo odličnu saradnju sa Srbijom. Mi smo uspostavili taj strateški dijalog sa SAD, koji sada razvijamo dalje. I onda uporedite Vučića koga podržava, Putin, Si Đinping, Tramp govori lepo o njemu, i onda uporedite ovu blokadersku listu, da imate Plenkovića, ovog iz Hrvatske, da imate Đukanovića, da imate Aljbina Kurtija. Pa onda, ljudi, zamislite, razmislite sami: zašto ovi podržavaju blokadere, a kako se to dešava da najveći svetski državnici podržavaju Aleksandra Vučića?

On je istakao da su mu prethodnih godina najteže padali napadi na porodicu Aleksandra Vučića.

- Svaki put kada su oni pomenuli mržnju, on je pružao ruku. Ruku da razgovaramo, ruku pomirenja. Oni tu ruku nisu prihvatili. Na svaki njihov akt nasilja, mi smo uvek odgovarali: mir i stabilnost, mir i stabilnost. Na kraju krajeva, policija skoro nikada nije ni reagovala na to što su oni njih napadali, bacali kamenice, palili prostorije SNS-a. S treće strane, na svaki njihov akt nerada, blokada, mi smo odgovarali radom, otvaranjem novih radnih mesta i svim ostalim stvarima. Dakle, gledajte, i ne možete da uradite više od onoga što vam i ta druga strana dozvoljava. Ako je kod njih samo mržnja, samo nasilje, ja se nadam samo da će videti da većina građana Srbije to ne želi. Možda će na takav način oni da se smire. Ali s druge strane, ako im je to politika, Neka i pokazuju još ove 2-3 nedelje, nek ljudi vide tačno šta su i kako su, pa da vidimo za šta će glasati.

Na pitanje gde sebe vidi posle 25. oktobra, rekao je da je "važna Srbija, a ne Siniša Mali".

- Apsolutno sam ja irelevantan, dakle nevažan potpuno. Ovde je Srbija važna, ovo su sudbonosni izbori za našu zemlju. Dakle, ovde se ne odlučuje o personalnim rešenjima, ovde se odlučuje da li ćemo Srbiju imati stabilnu, jaku, da li ćemo jačati našu vojsku, da li ćemo se boriti za našu slobodu, nezavisnost, i ili ćemo raditi kako strane službe kažu, kako kažu ovi neki iz regiona. Od Aljbina Kurtija, rekao sam malopre, Đukanovića, Picule i ostalih, dakle to je ta borba. Nije to borba za personalno rešenje. Ono što je za mene važno je da budem u timu Aleksandra Vučića, i to zavisi uvek od njega. Dakle, tu sam s njim, do kraja idemo, kako šta, ali kažem, nije ovo pitanje za Sinišu Malog, ovo je pitanje Srbije. I pozivam sve građane Srbije da dobro razmisle 25. oktobra, da svoje poverenje, naravno, daju listu Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija.