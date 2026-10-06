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O tome šta stoji iza napada na poznatog glumca i u kakvom se političkom ambijentu odvijaju rasprave, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili su glumac Rastko Janković i analitičar Srbislav Filipović.

Gosti su ocenili da su reakcije na Manojlovićev stav pokazatelj nedostatka političke kulture i programa opozicije, ističući da svako ima legitimno pravo da iznosi sopstveno mišljenje i podrži političku opciju po svom izboru.

Naše je pravo da podržavamo Vučića

Glumac Rastko Janković naglasio je da u demokratskom društvu niko ne bi smelo da trpi uvrede zbog iznetih uverenja.

- Što se tiče kolege Manojlovića, želim da naglasim da svako ima pravo na svoje mišljenje i stav. Podržavamo Aleksandra Vučića i to je naše legitimno pravo. Nisam doživeo linč, ali u najmanju ruku jesam uvrede. Tužno mi je kada vidim mladog oca koji drži ćerku za ruku i govori joj: 'Vidi, to je "Ćaci"'. Tako se dete od malih nogu uči mržnji, a to nije dobro, jer porodica treba da uči drugačijim vrednostima - započeo je Janković.

Komentarišući poteze političkih protivnika, Janković je naveo da se neznanje i nedostatak konkretnog plana često maskiraju uvredama i pravljenjem parodija na stranačke spotove.

- Nije uvek sve idealno, ali postoje jasne činjenice o tome šta je do sada urađeno. A šta oni rade sa druge strane? Prave parodije na naše spotove - mada im hvala na tome, jer nam tako pravite još veću reklamu i samo pokazujete da nemate nikakvu ideju. Sa druge strane, što se tiče onih koji vređaju preko društvenih mreža - njih jednostavno ignorišem. Valjda se nećemo baviti takvim stvarima? Ja uvek upućujem konstruktivnu kritiku, ali nikada sebi neću dozvoliti da nekoga vređam ili pišem uvredljive komentare.

Rastko Janković, glumac Foto: Kurir Televizija

Janković se podsetio i svog trogodišnjeg mandata na čelu Udruženja filmskih glumaca Srbije, istakavši da većina njegovih kolega radi i ne žali se, dok politizaciju struke gura samo manji deo ansambla.

- Oni imaju uverenje i ne znam šta će raditi 25. oktobra, kada budemo odneli ubedljivu pobedu. Oni tada mogu samo da nastave da blokiraju raskrsnice i da se bave blokadama. Bio sam tri godine predsednik Udruženja filmskih glumaca Srbije i deo kolega koji se sa mnom nisu slagali, a koji inače podržavaju tu listu, nikada se nisu usudili da pitaju za pomoć, iako je reč o zajedničkoj baštini. Naprotiv, žalili su se ministarki kulture i tražili da se pošalje inspekcija - započeo je glumac, a zatim dodao:

- Hvala im na tome, jer smo tada uspeli da nešto što nije bilo sređeno završimo za 60 dana, iako nas je to koštalo i vremena i novca. Sada se sve promenilo i u predsedništvu su drugi ljudi, koji se bave gotovo isključivo politikom. Moram da kažem da najveći broj glumaca radi i ne žali se. Oni koji su protiv predstavljaju jednu nekolicinu i manjinu.

Komentarišući političke tenzije i predstojeće izbore, glumac se osvrnuo na ponašanje opozicije, poručivši da je vreme da se politička borba sa napada i uvreda premeri na ponudu konkretnih rešenja i programa.

- Moj savet im je da, kada budu izgubili, čestitaju pobedniku i počnu da smišljaju konkretan program, mislim da je to najrealnije - a ne da linčuju i napadaju, na šta im to liči? Mi živimo u ovoj zemlji i ovde smo odrasli. Sasvim je u redu da neko uputi kritiku, ali imenom i prezimenom. Ako neko ima svoje mišljenje i stav, neka se bori za njih, baš kao što to i mi radimo. To što mi svaki put pobeđujemo kroz borbu, to je naše pravo - istakao je glumac.

04:01 Stučnjaci poručili za Kurir televiziju: Opozicija je tražila fiktivne izbore Izvor: Kurir televizija

"Želeli su fiktivne izbore, znaju da će Vučić pobediti"

Analitičar Srbislav Filipović poručio je da je učešće u političkom životu i informisanje o programima sloboda koju niko ne sme da uskraćuje.

- I oni imaju pravo da ne čitaju ono što nudi lista 'Ujedinjena Srbija' - to je sasvim legitimno. Ja, sa druge strane, čitam gomilu tih besmislica ne bih li pronašao makar jednu dobru stvar, ali tamo nalazim samo psovke i uvrede na naš račun. Niko ne sme biti diskriminisan, proganjan niti maltretiran samo zato što glasa za određenu političku opciju. Dve godine su zavitlavali ovaj narod. Vučiću možda nisu previše verovali te 2012. godine, ali im je bilo muka jer je država bila u katastrofalnom stanju. Prosto ne možete da poredite Srbiju nekada i sad, Srbija je danas metropola - istakao je analitičar.

Srbislav Filipović, analitičar Foto: Kurir Televizija

Zatim je oštro je komentarisao zahteve opozicije za održavanje izbora, ocenivši da iza njihovih istupa ne stoji želja za proverom volje građana, već dugoročno planirana strategija destabilizacije.

- Oni su fiktivno tražili izbore, ali ih uopšte ne žele. Već sada plasiraju propagandu i govore: 'Mi znamo da će Vučić to da pokrade'. Izbore traže samo na papiru kako bi kasnije tvrdili da su pokradeni, a sve sa ciljem da organizuju krvavu revoluciju. To je deo hibridnog rata koji se protiv Srbije aktivno vodi najmanje dve godine, a pripreman je godinama unapred kako bi se ovaj plan aktivirao. Nije tačno da oni nemaju nikakav cilj, imaju savršen plan za rušenje države. Njihovu listu sačinjavaju ljudi poput Šoškića, iz vremena kada je plata, ako vam legne danas, već sutra vredela manje i od nje vas je bolela glava. Danas je situacija stabilna i tačno se zna kada se mogu očekivati povećanja plata i povišice. Iako govore da se gade pomoći države, prvi su trčali da podignu jednokratnu pomoć od 6.000 dinara - istakao je Filipović.

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Kurir.rs

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