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Kurir je ekskluzivno došao u posed snimka na kom se čuje razgovor Bojana Pajtića, jednog od vođa iz senke tzv. studentske liste, i Dušana Elezovića, njegovog saradnika. Na snimku se čuje kako Pajtić priča sa Elezovićem o drogi, prikrivanju dokaza i slučaju u Senti, kada je Pajtić završio u bolnici nakon što je mešao drogu i alkohol.

1/4 Vidi galeriju Bojan Pajtić Foto: Screenshot YT, Printskrin

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali ovaj skandal bili su Nikola Belić, urednik političke rubrike u "Politici" i Nemanja Mandić, analitičar.

Skandali blokadera

Elezović je učio Bojana Pajtića kako da sakrije tragove droge, Belić je rekao da se skandali nižu, a izbori bliže, pa je potrebno objašnjenje skandala jer javnost vapi za tim.

- Najblaže rečeno, nezgodna situacija za tzv. studentski pokret. Ovo je došlo u trenutku kada se pripremaju izbori, dakle definitivno nešto na šta će ljudi obratiti pažnju. Samim tim, oni su javne ličnosti, a javnost bi trebalo da zna o čemu se tu radi, potrebni su odgovori, a ovo je samo jedan detalj u vezi sa ljudima koji su uz tzv. studentsku listu. Nismo dobijali od njih odgovore ranije, a sada bi to bilo potrebno jer je sada jedan od prelomnih trenutaka - započeo je Belić.

Mandić se osvrnuo na listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", ali i samog Vučića koji je svakodnevno među porodicama Srbije, dok blokaderi ređaju skandale i podstiču nepoverenje građana.

- Naš predsednik, odnosno Aleksandar Vučić, je prešao više od 3.200 kilometara po prelepoj Srbiji. Svakodnevno je sa narodom, sada se malo prehladio, ali je uvek sa narodom. Mogu da pričaju da ne sme da se pojavi u Novom Sadu ili Užicu, ali on je bio i na Petrovaradinu i Užicu, a najavio je i veliki skup u Novom Sadu. Naš kandidat Aleksandar Vučić može da se pojavi bilo gde u Srbiji i narod jedva čeka da ga vidi. Sa druge strane imamo ljude koji skrivaju dokaze i gledaju kako da se operu od ilegalnih supstanci. Možda to nude studentima, pa bih iskoristio ovu priliku kao apel roditeljima, da li znate ko vam predvodi i izvodi decu na ulice? Pogledajte Pajtić šta radi, osim toga što je izdajnik i uništavač Srbije do 2012. on sada krije neke supstance. Mislim da takva osoba ne bi trebalo da vodi Srbiju posle izbora. Naš narod bi trebalo da se zapita ko će da nastavi da vodi našu zemlju - rekao je Mandić.

03:55 "RODITELJI, DA LI ZNATE KO VAM VODI DECU?" Gosti uživo u emisiji komentarisali skandale ljudi sa Studetnske liste: Posle ovoga se zapitajte dvaput! Izvor: Kurir televizija

Vučić okružen porodicama Srbije

Pričajući o Vučićevoj kampanji, Belić je istakao da hiljade kilometara po Srbiji svedoče da Vučić ima ubedljive rezultate iza sebe i da ga interesuje problem svake porodice unutar naše Srbije.

- To može da uradi samo neko ko ima program i plan i ko odgovara narodu na svako pitanje od ključnih, nacionalnih do lokalnih. Kada uradite mnogo toga, onda je ova kampanja i pređeni kilometri zapravo kruna svega toga. Ukazao bih na veliki kontrast u odnosu na druge izborne liste, a to je razlika u tome koliko Vučić ima toga da kaže i predstavi. Tako svakog dana, a i dalje daje novitete za našu zemlju. Sve je neuporedivo sa onim što radi Ujedinjena Srbija i njeni kandidati. Pogledajte razliku u provođenju vremena sa narodom - rekao je Belić.

Nenad Čanak je ogolio plan blokadera za rušenje Srbije, a između ostalog je otkrio da bi promenili ime u Republika Srbija i Vojvodina, pa je Mandić u studiju Kurira komentarisao antisrpske stavove tzv. opozicije u našoj zemlji.

- Njihov cilj od početka je da privredno unište našu zemlju, da rasparčaju sve što se može, videli smo da predstavljaju Ratka Mladića kao zločinca. Mladić je za nas heroj. Videli smo taj poziv da je Vojvodina sama za sebe, da je Raška sama za sebe, ali i Priština. To je njihov cilj. Žele da unište Srbiju i da ostane samo Beograd. Dragi moji studenti, pogledajte njihove parole, nemojte slepo da verujete ni profesorima koji dobijaju novac od stranih službi. Proteklih pet godina je ušlo 1.3 milijarde evra na račun NVO i to je podeljeno i nekim profesorima sa tzv. studentske liste i koji vode studente na ulice i kažu im šta da rade. Mladi ste, ne verujte im, ne žele vam dobro. Oni su plaćeni da unište našu zemlju - rekao je Mandić.

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