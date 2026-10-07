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Studentska lista, njeni kandidati i lideri su uspeli ponovo da šokiraju javnost i zgroze ih svojim gnusnim rečima, ovoga uputa uporedivši lik i delo vladike Nikolaja Velimirovića sa ustaškim nadbiskupom Alojzijem Stepincem!

Naime, sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i 76. na Studentskoj listi Jovo Bakić svojom sramnom izjavom bez ikakvog stida i srama, izjednačio je svetog vladiku Nikolaja Velimirovića sa ustaškim nadbiskupom Alojzijem Stepincem!

U svom ispadu, Bakić je pokušao da sprovede opasnu istorijsku reviziju i stavi u isti koš srpskog duhovnog velikana i direktnog saučesnika u genocidu nad srpskim narodom.

- Srbi Pija XII zovu fašističkim papom, ako je Pije XII fašistički papa onda šta je Nikolaj Vladimirović i ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je ovaj - izjavio je ranije Bakić u jednoj emsiji.

Porediti Nikolaja Velimirovića i Alojzija Stepinca je ne samo nemoguće, već u najmanju ruku zlonamerno, jer je reč o dve ličnosti koje su u najmračnijem periodu ljudske istorije stajale na potpuno suprotnim i neuporedivim stranama.

Ko je bio vladika Nikolaj Velimirović, a ko Alojzije Stepinac?

Vladika Nikolaj Velimirović bio je jedan od najznačajnijih srpskih episkopa, teologa i duhovnika 20. veka. Njegov život obeležile su vera, obrazovanje, književni rad, ali i težak period istorijskih previranja kroz koji je prolazio srpski narod.

Rođen kao Nikola Velimirović bio je istaknuti episkop Srpske pravoslavne crkve (Ohridski i Žički), filozof, besednik i pisac, kojeg je SPC 2003. godine kanonizovala za svetitelja.

Rođen je 4. januara 1881. godine u selu Lelić kod Valjeva. Bogosloviju je završio u Beogradu, a doktorirao je teologiju u Bernu (1908) i filosofiju u Ženevi (1909).

Vladika Nikolaj Velimirović bio je nepokolebljivi protivnik Hitlerovog režima i Trojnog pakta. Odmah po izbijanju rata i okupaciji Srbije, nacističke snage i Gestapo su ga stavili pod strog nadzor i izolaciju u manastirima Ljubostinja i Vojlovica.

Vladika Nikolaj Velimirović Foto: Arhiva

Kao kruna njegovog stradanja pod nacističkom čizmom, vladika Nikolaj je u septembru 1944. godine prebačen u zloglasni koncentraciono-kazneni logor Dahau, zajedno sa patrijarhom Gavrilom Dožićem. Bio je jedan od retkih visokih crkvenih dostojanstvenika u celoj Evropi koji je prošao kroz pakao nacističkog logorskog sistema. Nikolaj nikada nije dao legitimitet okupatoru, niti je učestvovao u bilo kakvim zločinima - bio je i ostao duhovni zaštitnik i žrtva!

Sveti arhijerejski sabor SPC proglasio ga je svetiteljem 24. maja 2003. godine kao Svetog vladiku Nikolaja Ohridskog i Žičkog.

Duhovnik NDH pod čijim su okriljem rađeni najgori zločini

S druge strane, Alojzije Stepinac je tokom rata bio na čelu Katoličke crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i zvanični vojni vikar ustaške vojske pod komandom Ante Pavelića. NDH je bila najverniji saveznik Hitlerove Nemačke, država izgrađena na rasnim zakonima, dečjim logorima i krvi stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma.

Stepinac je prisustvovao zvaničnim državnim svečanostima ustaškog režima, blagosiljao strukture te nacističke tvorevine i direktno rukovodio procesom masovnog i nasilnog pokatoličavanja pravoslavnih Srba pod pretnjom smrću. Dok je vladika Nikolaj tamnovao u Dahauu, Stepinac je bio visoki funkcioner i duhovni oslonac aparata koji je stvorio Jasenovac i Jadovno.

Alojzije Stepinac Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Takođe, bio je upoznat sa mnogim zločinima nad Srbima, postojanjem koncetntracionih logora u kojima su najviše bili mučeni Srbi, ali nije učinio ništa da to spreči.

Vatikan mu je tokom 1941 do 1945 pružila veliku pomoć u tome. 3. oktobra 1946, u Zagrebu je osuđen zbog saradnje s vrhom ustaške države iz vremena Drugog svetskog rata. Osuđen je na kaznu zatvora od 16 godina, ali kasnije mu je kazna preinačena na kućni pritvor, gde je i umro 10. februara 19610. godine.

Na suđenju se prvo branio ćutanjem, a potom održao svoj veliki govor. On je pokrštavanje Srba nazvao neispravnim izrazom, jer se radi, kako je rekao, o verskom prelazu već krštenih ljudi.

Zbog svega ovoga, pokušaj blokadera Jova Bakića da izjednači čoveka koji je bio žrtva nacizma sa čovekom koji je davao duhovni legitimitet genocidnoj ustaškoj državi predstavlja vrhunac beskrupuloznosti.

Stavljanje znaka jednakosti između žrtve i saučesnika u zločinu nije ništa drugo do sramni napad na srpsku istoriju i otvorena ureda za sve vernike i žrtve ustaškog terora!