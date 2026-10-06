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Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak razgovora u kafanskom ambijentu, na kojem se čuje glas blokaderskog profesora Mila Lompara kako govori o političkoj pozadini Studentske liste i ljudima koji, kako kaže, usmeravaju taj pokret.

- Ja mislim da u stvari oni hoće da vode studente, da obnove Demokratsku stranku na temelju studentskih glasova. Ne kao DS, nego da dobiju 60, 70 poslanika. Ne, ne, ali sa kojom idejom da, recimo, imaš sedamdeset poslanika? - rekao je Lompar u audio snimku.

Lompar je tokom prethodnih meseci javno govorio o načinu na koji bi ta lista trebalo da bude sastavljena, kao i o odnosu različitih ideoloških grupa unutar nje.

Sredinom septembra Lompar je, takođe u javnom nastupu, poručio da bi ostao opozicija i u slučaju dolaska Studentske liste na vlast.

Takođe, izjavio je da ne namerava da učestvuje u izbornoj kampanji Studentske liste, a na pitanje da li će je podržati, Lompar je eksplicitno rekao da je jedan od razloga što neće da se izjasni po tom pitanju mišljenje "grupacije iz Novog Pazara".