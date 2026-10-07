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Tokom proteklih nedelja, svima je postalo jasno da tzv. studentska lista nema nikakav program koji bi mogla da ponudi građanima Srbije. Danima u svojom obraćanjima vrte istu praznu priču, a na ključna pitanja od državnog značaja ne daju nikakve konkretne odgovore.

Njihovi predstavnici odbijaju da učestvuju u debatama, a onda, u tom jednom opštem rasulu, pojave se navodi koji ogoljuju jedan deo njihovih glavnih planova, a koji svakako nisu napredak i razvoj Srbije, već suprotno - njeno rasparčavanje. Naime, Nenad Čanak, koji je inače jedan od najvećih promotera tzv. studentske liste, je izneo njihov program - Vojvodina republika! Odnosno, da se donese Ustav u kome bi kao ime države pisalo "Republika Srbija i Vojvodina".

1/33 Vidi galeriju Slike haosa koji su blokaderi napravili u Beogradu Foto: Gradska čistoća

Gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali debakl tzv. studentske liste bili su Andrija Jorgić, glavni urednik lista Borba, Dejan Bulatović, iz SNS i Vladan Jeremić, politički analiičar.

Blokaderski debakl

Bulatović se dotakao Vojvodine, pa je rekao da takav autonomaški pokret postoji decenijama, ali da se stišalo sve oko toga kada se stabilizovala država uz politiku Aleksandra Vučića.

- Međutim, sada u ovoj obojenoj revoluciji, koja je pobeđena na najmirniji mogući način, izvadili su i tog keca iz rukava. Ovo je pokušaj da se uznemire građani Vojvodine. Znate, u pokušajima pravljenja NDH prošlog veka, mi smo osetili kako je to izgledalo. Prvo što su u Šidu uradili jeste da su ubili Šumanovića, našeg slikara, prvo su mu odsekli ruke. Neko želi to da ponovi. Krvavim rukama su obeležavali srpske kuće u Šidu. To su te ruke koje su pre godinu dana rekle "ruke su vam krvave". Vojvodina nije tlo za takve stvari, mogu da pokušavaju šta žele, naš narod u Vojvodini se oseća veoma dobro. Imamo 19 nacija u Šidu, a svi živimo korektno i poštujemo se, a svi vole Srbiju. Prilaze nam na štandovima i kažu da će podržati Ujedinjenu Srbiju - započeo je Bulatović.

Jorgić je saglasan da tzv. studentska lista ne poseduje konstruktivan plan i program, osim nekoliko tačaka, za koje smatra da su prepisali ili da im je napisala veštačka inteligencija.

- Verovatno bi i AI napisao to opširnije i bolje. To je sve priča za malu decu, ne postoji plan i program, zato se i dešavaju ovakve stvari. Izbori nisu bili ni raspisani, a oni su optužili da su pokradeni, a ja pitam, zašto onda uopšte izlaze na iste. Opozicija nam je tužna, nažalost, izbrisani su kao gumicom. Mnogo toga je pogrešno urađeno sa njihove strane, videli smo nasilje, dimne bombe, pa je l' se to radi u parlamentu. Obrazovanje je njima bila meta napada, a nadstrešnica nas je sve zavila u crno, a oni su i to zloupotrebili na najgori mogući način. Pričajte sa ljudima koji su tada bili na njihovoj strani, a sada znaju da su zloupotrebljeni - rekao je Jorgić.

Jeremić ističe da je iz dana u dan jasnije ko zapravo stoji u pozadini priče o studenatima, što zaključuje da je nevažno koje ime je na njihovoj listi jer im je politika bez plana i programa.

07:58 Gosti Kurir televizije o akcijama blokadera koje srozavaju Srbiju Izvor: Kurir televizija

- Dugo su se trudili da imaginarnu sliku o studentskoj, odnosno blokaderskoj, listi sačuvaju, ali više ne mogu da kriju ništa, maske su definitivno pale. Videli ste njihov izborni slogan "Mi znamo kako", a to je slogan Mila Đukanovića. Otkud Ilija Srdanović prvi na toj listi? To pokazuje koliko je irelevantno ko se nalazi na blokaderskoj listi. Suština cele priče je ko zapravo stoji iza te liste. To iz dana u dan postaje jasnije, a tu stoje interesi nekadašnjeg režima Crne Gore, ali i hrvatske službe. Ovo su činjenice i pozadina politike blokaderskog pokreta. Za njih izbori koje ne mogu da dobiju su unapred pokradeni, pa spremaju haos 25. oktobra. Bilo bi mirno da oni pobede, ali ne može to da se dogodi, jer nemaju program za razliku od Aleksandra Vučića - rekao je Jeremić.

Jorgić se nadovezao na reči Jeremića, pa je izneo svoje mišljenje oko toga zašto će tzv. studentska lista izgubiti na izborima 25. oktobra.

- Zato što ne veruju u to šta pričaju. Oni glasaju samo protiv. Valjda imate svoj klub i ono u šta verujete. Ja verujem u reči Vučića. Ja idem na utakmice mog voljenog kluba, a ne onog drugog. Neću nikada ni smetati, ukoliko protivnički klub organizuje skupove ili slično. Zbog toga će oni da izgube - kazao je Jorgić.

Antisrpski stavovi blokadera

Jorgić ističe da tzv. studentska lista u Aleksandru Vučiću vidi neprijatelja, za razliku od mnogo zrelijeg pristupa i načina na koji Vučić njih sagledava, pa je izneo nekoliko primera koji potvrđuju da blokaderi čine nažao bukvalno svakom stanovniku Srbije.

- Da li ste nekada čuli Vučića da kaže "neprijatelj", niste, on uvek kaže "politički protivnik". Tako bi i sa druge strane trebalo da nazivaju, a ne da neistomišljenicima ideš na stan, onemogućavaš da se kreće, crtaš mete, prozivaš, vređaš porodice. To se u Srbiji nikada nije radilo, nikada se nije udaralo na porodice. Oni udaraju tamo gde je najranjivije, zato su i udarili na obrazovanje. Moramo da se preispitamo i da razmislimo da li bi takvi ljudi trebalo da nam obrazuju decu. Ko će da odgovara za uništenje obrazovanja u Srbiji? Ovo je gore nego u vreme pandemije jer se i tada nekako održavala nastava - rekao je Jorgić.

Jeremić je podsetio na sramotni čin blokadera, kada su aktivistkinju SNS udarili pesnicom u glavu usred Novog Sada.

- Desilo se i tada ono što se i prethodno dešavalo, nasilnici su pušteni na slobodu. To su neke stvari na kojima će Vlada Srbije morati da reaguje, mnogo toga mora da se promeni jer ovi izbori 25. oktobra nisu izbori gde sa druge strane imate program, već imamo izazov sa grupacijom koja želi da se Srbija uruši, sve da se uruši što se gradilo 14 godina - rekao je Jeremić.

Bulatović se nadovezao na kukavički stav i retoriku blokadera u vezi žena, gde su pretili da će ih silovati i tući.

- To smo sve čuli, a oni su izdvojili nasilje kao glavno sredstvo kojim će vršiti svoju politiku ukoliko dođu na vlast. Oni su zapalili prostorije SNS, a prvi put u istoriji smo videli kako su kidisali na žene, čak i one u drugom stanju. Užasne stvari su se dešavale. To je njihovo jedinstvo, ujedinjuju se u mržnji. Sve govori tim jezikom i stalno je fokus na mržnji, pa nam prete raznim. Sa druge strane, Aleksandar Vučić šalje poruke mira, govori o čuvanju mira u zemlji pored gradnje infrastrukture i krucijalnih objekata u Srbiji. Vučić radi nezamislive stvari, to vidimo i po sve jačim odnosima sa Amerikom, ali i ko može osim njega da ne uvede sanckije Rusiji, a da potom ugosti Zelenskog. Zbog njega je Srbija ušuškana u miru, nismo napeti zbog rata ili krize - rekao je Bulatović.

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Kurir.rs

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