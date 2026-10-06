Karadžić o Tihomiru Staniću: Obmanjuje da je novo lice u politici, godinama podržavao DS - samo znaju za laž!
- Goran Karadžić iz SNS-a optužio je Tihomira Stanića da obmanjuje javnost predstavljajući se kao novo lice u politici.
- Karadžić tvrdi da arhivski snimci pokazuju Stanićevu dugogodišnju podršku Demokratskoj stranci, Draganu Đilasu i Bojanu Pajtiću.
Član Srpske napredne stranke Goran Karadžić oštro je reagovao na političke aktivnosti glumca Tihomira Stanića, poručivši da Stanić obmanjuje javnost kada se predstavlja kao novo lice u politici. Karadžić je podsetio na arhivske snimke i Stanićevu dugogodišnju podršku Demokratskoj stranci, Draganu Đilasu i Bojanu Pajtiću.
Samo im je laž stvarna, a sve ostalo magla
Karadžić poručuje da je u slučaju opozicije i njihovih promotera „samo laž stvarna, a sve ostalo magla“. Naglasio je da Stanić nije nikakvo novo lice, podsećajući javnost da je glumac bio i te kako prisutan u politici u vreme kada je javno aplaudirao Demokratskoj stranci i Draganu Đilasu, te otvoreno agitovao za tu političku opciju.
Iako se u javnosti danas pokušava stvoriti narativ o „novim, neukaljanim licima“ i nezavisnoj podršci, arhivski snimci i istorijat njegovog javnog delovanja jasno govore drugačije. Odmah, uz najuže rukovodstvo DS-a, tik uz Bojana Pajtića, Borisa Tadića... sedi i Tihomir Stanić.
Učešće na ključnim skupovima Demokratske stranke od pre desetak i više godina, kao i javna podrška tadašnjem rukovodstvu, nedvosmisleno potvrđuju da je reč o osobi sa višedecenijskim političkim kontinuitetom i jasnom stranačkom pripadnošću.
Arhivski snimci opovrgavaju tvrdnje o neutralnosti
Objavljeni video-snimci iz prošlosti direktno opovrgavaju tvrdnje da je reč o nekome ko je „nov u politici“, ukazujući na to da se političke biografije ne mogu jednostavno izbrisati radi dnevnopolitičkih potreba.
Građani Srbije imaju pravo da znaju, ističe Karadžić, punu političku biografiju onih koji im se danas predstavljaju kao neutralni, vanstranački autoriteti. Predstavljanje dugogodišnjih stranačkih aktivista i simpatizera bivšeg režima kao „novih snaga“ predstavlja pokušaj obmane birača i prikrivanje kontinuiteta politika koje su građani već ocenili na izborima.
Politička odgovornost nalaže da se prema biračima nastupa otvoreno i istinito: niko nema pravo da svoju stranačku prošlost potiskuje niti da zamagljuje činjenice radi jeftinih i kratkoročnih političkih poena.