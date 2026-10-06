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Član Srpske napredne stranke Goran Karadžić oštro je reagovao na političke aktivnosti glumca Tihomira Stanića, poručivši da Stanić obmanjuje javnost kada se predstavlja kao novo lice u politici. Karadžić je podsetio na arhivske snimke i Stanićevu dugogodišnju podršku Demokratskoj stranci, Draganu Đilasu i Bojanu Pajtiću.

Samo im je laž stvarna, a sve ostalo magla

Karadžić poručuje da je u slučaju opozicije i njihovih promotera „samo laž stvarna, a sve ostalo magla“. Naglasio je da Stanić nije nikakvo novo lice, podsećajući javnost da je glumac bio i te kako prisutan u politici u vreme kada je javno aplaudirao Demokratskoj stranci i Draganu Đilasu, te otvoreno agitovao za tu političku opciju.

Tihomir Stanić na skupu Demokratske stranke Foto: Printscreen

Iako se u javnosti danas pokušava stvoriti narativ o „novim, neukaljanim licima“ i nezavisnoj podršci, arhivski snimci i istorijat njegovog javnog delovanja jasno govore drugačije. Odmah, uz najuže rukovodstvo DS-a, tik uz Bojana Pajtića, Borisa Tadića... sedi i Tihomir Stanić.

Učešće na ključnim skupovima Demokratske stranke od pre desetak i više godina, kao i javna podrška tadašnjem rukovodstvu, nedvosmisleno potvrđuju da je reč o osobi sa višedecenijskim političkim kontinuitetom i jasnom stranačkom pripadnošću.

Arhivski snimci opovrgavaju tvrdnje o neutralnosti

Objavljeni video-snimci iz prošlosti direktno opovrgavaju tvrdnje da je reč o nekome ko je „nov u politici“, ukazujući na to da se političke biografije ne mogu jednostavno izbrisati radi dnevnopolitičkih potreba.

Goran Karadžić poslao oštru poruku Foto: Printscreen

Građani Srbije imaju pravo da znaju, ističe Karadžić, punu političku biografiju onih koji im se danas predstavljaju kao neutralni, vanstranački autoriteti. Predstavljanje dugogodišnjih stranačkih aktivista i simpatizera bivšeg režima kao „novih snaga“ predstavlja pokušaj obmane birača i prikrivanje kontinuiteta politika koje su građani već ocenili na izborima.