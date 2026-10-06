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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da Amerika ima veoma dobre odnose sa Srbijom, čime je iz Vašingtona stigla snažna potvrda da je Beograd uspeo da očuva i unapredi svoju poziciju u složenim međunarodnim okolnostima.

Trampova poruka nije samo diplomatska kurtoazija, već važan politički signal koji pokazuje da Srbija u očima jedne od najmoćnijih svetskih sila predstavlja partnera sa kojim se grade odnosi, a ne državu prema kojoj se vodi politika pritisaka i uslovljavanja, ocenjuju sagovornici Kurira.

Strateški odnosi

Oni naglašavaju da ova ocena iz Vašingtona dolazi kao potvrda ispravnosti spoljnopolitičkog kursa koji je Srbija godinama, uz mnogo napora i brojna iskušenja, nastojala da održi, da čuva svoju vojnu neutralnost, razvija strateška partnerstva sa različitim centrima moći i istovremeno ne zatvara vrata nijednoj strani sveta.

Politička isplativost takve politike danas se sve jasnije vidi, kaže za Kurir karijerni diplomata Zoran Milivojević. On napominje da poruka Trampa predstavlja potvrdu da srpsko-američki odnosu idu uzlaznom linijom i da imaju dobru perspektivu.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

- Ta izjava govori da predsednik Tramp i njegova administracija Srbiju vide kao partnera. Mi smo u vidnom polju Amerike, što je velika stvar. To je posledica dijaloga o strateškom partnerstvu i potvrda da se nalazimo na agendi ove administracije, da je njen interes da sa Srbijom gradi strateške odnose. I druga stvar koja je važna: to znači da su nam se interesi sa ovom administracijom negde sreli i da je to sasvim sigurno poruka da se u perspektivi može računati na srpsko-američke odnose na nivou koji podrazumeva vraćanje na neke stare pozicije koje smo nekada imali. Nije mala stvar da Amerika vidi Srbiju kao partnera na ovom prostoru, da računa na odnose sa Srbijom i da je Srbija deo američkog interesa kad je reč i o regionu i o ovom prostoru - objašnjava Milivojević.

Zatvoren krug

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da smo kao vojno neutralna država potvrdili svoju nezavisnu poziciju, koju ceo svet razume i prihvata.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Ako je neko imao dileme do sada o tome kako svet gleda na našu spoljnu politiku, više ne može da ima sumnje. Sada je jasno da smo dobili potvrdu da je naša nezavisna pozicija, vojno neutralna, ono što svet razume i prihvata, da svi u nama vide partnere i žele da razvijaju više ili manje dobre odnose sa Srbijom. Sigurno nas ne doživljavaju kao neprijatelje. Trampa je sada zatvorio taj krug nekih dilema koje su postojale o tome kakva je pozicija Amerike, da li će neki kongresmeni tražiti sankcije Srbiji i tako dalje, kako je to već prikazivano u pojedinim medijima i kod pojedinih analitičara. Sada postaje jasno da Srbija u SAD ima partnera, prijatelja, strateškog partnera s kojim će razvijati odnose, a ne nekog ko će joj potencijalno stajati za vratom i pokušavati da je ucenjuje ili manipuliše regionalnim situacijama - naglašava Miletić.

On podseća da Trampova izjava dolazi samo nekoliko dana posle izjava Putina o priželjkivanju da Aleksandar Vučić bude novi premijer Srbije.

- Sve to nekako ukazuje da je pozicija Srbije ono što je mnogo poželjno i ono što bi svako u svetu priželjkivao da ima. Ta pozicija do sada je materijalizovana samo jednim malim delom, ali sa pravim vođstvom, sa nastavkom ove politike, i nadam se Vučićem na čelu nove vlade, čini mi se da ćemo mi tek uspeti da materijalizujemo ovu svoju poziciju koju smo mukotrpno gradili i nekako izgradili do nivoa da više niko ne vidi u nama neprijatelja, nego samo državu koja je najsnažnija u ovom regionu i koju je vrlo važno imati za partnera i s kojom se treba dogovarati, a ne sukobljavati - zaključuje Miletić.

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu, poručio je da reči američkog predsednika Donalda Trampa predstavljaju snažnu potvrdu novog zamaha u odnosima dve zemlje.

Marko Đurić i Marko Rubio Foto: Printscreen/Instagram/usembassyserbia

- Nadogradivaćemo ovaj temelj kroz naš Strateški dijalog i konkretnu saradnju koja donosi korist obema državama - naveo je Đurić na Iksu.