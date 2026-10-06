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Još jedno upozorenje stiže o postizbornim planovima blokadera. Politički analitičar Uroš Piper razotkrio je opasan plan lažne beogradske "elite" koja otvoreno poziva na ulični puč, nasilje i krvoproliće 25. oktobra, bez obzira na izborne rezultate i volju naroda.

Uroš Piper Foto: Printscreen

Piper je preneo jezive poruke rok kritičara Petra Janjatovića i reditelja Janka Baljka izrečene na tribini blokadera u Zrenjaninu, gde su direktno najavili rušenje državnog poretka na ulici.

- Biće mučno i naporno... Kako ćemo mi da se ponašamo i kako ćemo probati da dobijemo tu pobedu - rekao je Janjatović, jasno aludirajući na izbornu noć 25. oktobra i pozivajući na nasilno osporavanje pobede SNS i izlazak na ulice.

Da je plan blokaderskih ekstremista još mračniji, potvrdio je i reditelj Janko Baljak.

- Nakon toga nas očekuje nasilje, mrcvarenje i svi mogući ružni scenariji - rekao je Baljak i time otvoreno najavio haos.

Politički analitičar Uroš Piper žestoko je reagovao na ove monstruozne najave i razotkrio svu licimernost i kukavičluk mrzitelja Srbije:

- Janjatović ima 70 godina, Baljak 61 i još je vrljav i u ruke i u noge, i neće oni ići na ulicu, već pozivaju tuđu decu da idu na ulicu da se tuku, da razbijaju i da pale. To vam je takozvana elita blokaderska - upozorio je Piper na Iksu, naglasivši da se radi o beogradskoj lažnoj eliti cenjenoj u drugosrbijanskim krugovima.

Piper je na kraju poslao snažnu poruku svim građanima Srbije i pozvao na masovan izlazak na birališta kako bi se sprečio ovaj krvavi scenario: