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Prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima. Vučić je danas obišao Lajkovac, sada je u Mionici, a potom će i u Valjevo gde će održati miting liste ''Ujedinjena Srbija''.

U poseti vinariji "Đurđević"

Vučić je potom obišao vinariju Đurđević u Mionici i probao vino.

"Koliko vinograda imate?", pitao je Vučić.

"Imamo 5,5 hektara", odgovorio je domaćin.

Foto: Printscreen/Informer

Kada je Vučić najavio da će za koji dan uraditi put, vlasnik vinarije je rekao da će im to mnogo značiti.

O izjavi Trampa

O izjavi Trampa da ima odličan odnos sa Srbijom, Vučić kaže:

"Važno je da nastavimo taj Strateški dijalog, verujem da ćemo uspeti da napravimo dobre stvari za Srbiju."

"Valjevo je simbol zloupotrebe institucija, prvenstveno Valjevske gimnazije, ali o tome ću večeras da govorim", naveo je Vućić.

Vučić u Mionici

Vučić je stigao u Mionicu.

"Obilazio sam sva mesta ovde, ali nikad nisam video ovako lep pogled", rekao je on i dodao:

"Prioritet je obilaznica oko Mionice. Koliko je to para, Bobane?", pitao je Vučić predsednika Opštine Mionica Jankovića, pa nastavio:

"Kod tebe nema ništa ispod 5 miliona evra, a para u Mionici nema. Samo da ne bude više od sedam miliona", našalio se Vučić i dodao da to mora da se uradi.

Foto: Informer TV printscreen

Onda je pitao okupljene građane šta im još treba.

"Voda je komplikovanija od asfalta. A ovo za asfalt ćemo da vidimo da vam rešimo za nekoliko dana".

Govoreći o vodi, Vučić je rekao:

"Time ćemo da se bavimo, kao i domovima zdravlja, ako mi ukažete poverenje. Kad to rešimo, ostaje nam kanalizacija i onda možemo da se merimo sa najrazvijenijim zemljama po infrastrukturi".

Foto: Printscreen/TV Informer

"Što se tiče doma zdravlja, to ćemo da vam uradimo sledeće godine, to je oko 2,2 miliona. A za lekare, bukvalno ne znam šta da radimo. U valjevsku bolnicu hoće svi, u Beograd hoće svi, a u Ljig, Lajkovac i Mionicu neće niko. Moraćemo da im damo veće plate. Mi se mučimo da obezbedimo da lekari odu do Batajnice i Ugrinovaca, što im je 15 minuta od centra Beograda".

"A vama će put da dođe za koji dan", rekao je Vučić na šta mu je jedna građanka rekla da će "doživotno da glasa za njega".

Potom se Vučić našalio citirajući Dačića:

"Dačić me ponekad pita šta će nam izbori, ja kažem da proverimo volju građana, a on kaže: 'Da izbori valjaju, Vatikan bi ih imao svake godine po dva puta".

"Izvanredni ste kao čovek i predsednik, niko nije uradio kao vi, neće se takav roditi nekoliko vekova", rekao je jedan poljoprivrednik iz Ključa, a Vučić je rekao da se obavesti Alimpić da se uradi 200 metara puta u Ključu.

Kada mu se jedan mladić iz Babića obratio sa željom da se spoje dva kraja sela jer ima mnogo mladih, Vučić je rekao da će i to brzo biti urađeno.

Dirljiva scena - dečak zagrlio Vučića i dao mu poklon

Jedan dečak je prišao Vučiću, zagrlio ga i uručio mu poklon.

00:05 Vučić od dečaka dobija poklon u Jabučju Izvor: Instagram

Dirljiva scena!

Foto: Printscreen

Vučić je na poklon dobio torbu.

Foto: Informer TV printscreen

Razgovor s građanima u Jabučju: Voda je najveći problem

Vučić je današnji obilazak mesta po Srbiji počeo u Jabučju kod Lajkovca.

- Najveći problem Lajkovca je voda i slušate priču prethodnih 30 godina. Hoću da vam kažem kao što su vam govorili ranije. U ovom trenutku je procena 80 miliona evra. Da će sa svim troškovima biti 100 miliona evra. To možemo da damo samo ako budemo radili i uložili dugoročno važno i ogroman novac za Srbiju. Verujem da će biti jedan od najvažnijih stvari akod obijemo vaše poverenje. Trebamo da pronađemo još tri, da bi smo mogli da pokrijemo čitav rejon. Ovu ulicu u centru Lajkovca ćemo odmah krenuti da rešavamo.

- Džabe da radimo i to i drugu ulicu, ako ovakav saobraćaj imamo kroz centar grada. Nemamo obilaznicu. Biće ubrzo uništeno sve. Poslaću Alampića da dođe i sagleda sa vama, pa da donosimo odluku. Onda bi problem centra Lajkovca bio rešen. Do sredine novembra imaćemo konačnu odluku.

Foto: Informer TV printscreen

Građani su tražili lokalni put, dok je jedan građanin rekao da im je problem dom zdravlja.

"Imamo sve, sređeno, samo nam fali lekar."

"To će biti ozbiljan problem, moraćemo to da rešimo," rekao je Vučić.

Doktorka je rekla da mogu da prime i 10 lekara i da imaju prostora.

"Imamo izuzetnu saradnju sa lokalnom samoupravom, predsednik je uvek tu da nam pomogne. I ti domovi zdravlja su dobro opremljeni, renovirani, ali zaista smo u problemu sa nedostatkom lekara."

"Ovo već postaje više od akutnog problema. Svuda postaje problem sa lekarima u manjim mestima, a imamo višak u Beogradu. Moraćemo to da rešimo, nije pitanje samo Slovca i manjih mesta u Lajkovcu, već je problem za celu Srbiju. Videćemo kako to da rešimo, da li sa podizanjem plata ili kako."

00:05 Vučić u Jabučju Izvor: Instagram

Jedan građanin se požalio da ne može da zaposli decu u Kolubaru.

"Ti si ogorčen jer dete nije zaposleno u Kolubari. Uzeli su ti dodatne izvore. I ogorčen si na mene što je neko digao ruku na sebe pre 30 godina. A šta da ti odgovorim? Ti dakle radiš u Kolubari, da li znaš ljude koji ne rade tamo? Ako je tako kao što kažeš, što insistiraš da ti dete radi tamo? Nije to nasledno. Ima li u svemu tome, i ja se ponekad zapitam za sebe, imali tu nešto i u mom odnosu? Vidite sami da nije baš...to što si bio učesnik rata šta još treba da uradimo? Uzmite podatke, ne mogu ništa da obećam videćemo šta možemo da uradimo," rekao je Vučić.

O borcima i penzijama Pitanje građana otvorilo je i temu pomoći borcima, a Vučić je poručio da je moguće da je u delu odluke napravljen pogrešan obračun. - Kada sam rekao da će borci dobiti 10.000, računali smo da uz penziju dobiju veći iznos ne manji. Možda smo mi u tom jednom delu doneli pogrešnu odluku. Nije u redu da neko uz penziju od 200.000 dobije isto kao neko sa 40.000. Jedino se sekiram kada se suočite sa nemogućim zadacima i kada neko jednostavno neće da sluša, za ostalo ne brinem. Tu sam da slušam šta možemo da uradimo - rekao je Vučić.

Jedna žena rekla je da je izgubila sina u nesreći i da se već 6 godina tuži ali da proces još traje.

"Molim vas da mi pomognete da za života dočekam pravdu."

Vučić je rekao da mu je jako žao i da on ne može da utiče na odluke sudija.

"Tamo su svi protiv mene. Šta očekujete od mene, da zovem sudiju? A znači za privatnu firmu je radio, a ona je podizvođač. Znači to nema nikakve veze sa Kinezima. Zahvalite se tim advokatima koji su vam rekli da ja nešto sprečavam, recite im da su najveći lažovi."

Vaspitačica se zahvalila Vučiću na svemu što je uradio za vrtiće i podelila sa njim rezultate.