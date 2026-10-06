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Pripadnici tzv. studentske listene prezaju ni od čega da se domognu svog cilja, te su spremni da bakama i dekama ne daju da vide unuke ako glasaju za Aleksandra Vučića.

- Emotivno ucenjujte vaše najbliže, starije osobe koje su obmanute televizijom. Zapretite im da ćete prekinuti svaki kontakt sa njima ako budu pomislili da glasaju za SNS. Zapretite im da im nećete davati unuke da ih čuvaju ako glasaju za SNS. Mora krajnja ucena sa njima - naveo je izvesni Ćofi na mreži X.

Naravno, usledio je odgovor pristojne Srbija koja ovo izuzetno prekoreva.



Foto: Printscreen

- Hajde, smirite se... Kakva ćete vi biti vlast kada varate i ne poštujete osnovne lične slobode? Iako je sprdnja, samo nanosite štetu strankama koje promovišete - odgovorila mu je jedna korisnica pomenute mreže, a onda je usledio još jeziviji odgovor: "Bogami, ne bih pričao sa rođenom majkom ako me ne posluša za izbore, a kamoli sa babom".