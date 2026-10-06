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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete opštini Mionica da je prioritet da se uradi obilaznica oko Mionice, a istakao je i da će mu prioritet u narednom periodu, pored rešavanja vodosnabdevanja biti i infrastruktura.

"To moramo da uradimo kao što je i ova obilaznica oko Lajkovca, onda će i Lajkovac i Mionica moći da dišu, i biće im neuporedivo lakše. Biće bezbednije za decu, za stare ljude, biće čistiji vazduh, manje će da oštećuju puteve teški kamioni, sve će biti lakše", rekao je Vučić.

Vučić je razgovarao sa okupljenim građanima i pitao ih je šta im je najznačanije da se reši, a oni su mu odgovorili da treba asfaltirati puteve i da se reši pitanje vodosnabdevanja.

Rekao je da će probati da se asfalt reši u narednim danima, dok je pitanje vodosnabdevanje malo komplikovanije, jer to kao problem postoji više od 50 godina.

"I to mora da radi država, ali to država mora da radi gotovo na celoj teritoriji. I to neće ići tako brzo, neće ići lako, a hoću da se time bavimo ukoliko dobijem vaše poverenje da to bude jedna od najvažnijih stvari. I domovi zdravlja, ambulante, zdravstveni centri, klinički centri, to mi je nekako prioritet, jer kad rešimo pitanje vode, kad rešimo pitanje zdravstvenih centara, puteve, kao što vidite, ipak veoma uspešno rešavamo, onda će nam ostati još kanalizacije tamo gde to nije urađeno. Onda možemo da se merimo sa svim razvijenim zemljama u svetu po toj infrastrukturi koju smo izgradili, a dok vodu ne rešimo, ne možemo ništa", rekao je Vučić.

Pitao je u kakvom je stanju dom zdravlja u Mionici, kao i da li ima problema sa lekarima.

"Što se tiče Doma zdravlja, mi ćemo to već sledeće godine da uradimo, i to vam garantujem, to je 2,2 miliona i to će nam ući u ovih 69 objekata za 60 opština", rekao je Vučić i dodao da je to investicija od oko 1,3 milijarde evra.