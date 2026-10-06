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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da strateški dijalog sa SAD neće biti ni lak ni jednostavan, ali da veruje da će, za Srbiju biti napravljene velike stvari.

"Verujem da to neće biti ni lako, ni jednostavno, ali verujem da ćemo na kraju uspeti da napravimo velike stvari za Srbiju", rekao je Vučić odgovarajući u Mionici na pitanje novinara da prokomentariše izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da SAD "imaju veoma dobre odnose sa Srbijom".