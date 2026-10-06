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Prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima, gde ga je jedna baka Nadežda u Mionici iznenadila nesvakidašnjim, ali korisnikom poklonom!

- Danas mi je baka Nadežda iz Ključa kod Mionice poklonila vunene čarape. Ruke koje su ceo život radile i osmeh koji greje. Moramo da brinemo o našim bakama, da im vratimo bar deo ljubavi i dobrote koju su celog života davale nama - naveo je Vučić i dodao:

- Da nam budeš ceo vek predsednik Srbije, za Srbiju bolje. Izvolite mali poklon - navela je gospođa Nadežda, na šta se Vučić zahvalio iz srca.