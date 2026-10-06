Ivica Dačić: Ne smemo da dopustimo novu prevaru kao što je to bilo 5.oktobra
Ivica Dačić, nosilac liste broj 2 "Ivica Dačić - faktor stabilnosti" u Novom Sadu i Vojvodini poručio je građanima:
- Ne smemo da zaboravimo 5. i 6. oktobar kao višestruko prelomne trenutke u istoriji zemlje i naše partije. Podsećam vas da su pre 26 godina izneverena očekivanja građana, da se isto dešava i sada. Stvara se podela u Srbiji i propagira se da ako se glasa protiv vlasti da će nešto biti bolje, da će biti cveće i proleće. Prevagnuli su pogrešni interesi, a to se najbolje vidi u izjavi Čede Jovanovića koji mi je rekao da se oni nisu ni borili za demokratiju, već za vlast. I sada se dešava isto. Ne smemo da dopustimo novu prevaru kao što je to bilo 5.oktobra, jer ja vam garantujem da će se blokaderska lista raspasti i podeliti na bar 10 poslaničkih klubova, kao sto se podelio tada DOS.
Socijalističkoj partiji Srbije treba dobar rezultat na predstojećim izborima da se negativna istorija ne bi ponovila, jer je Srbija socijalistima "sveto pismo".
Dačić je još jednom podsetio da politiku SPS-a obeležava nekoliko glavnih vrednosti: državni i socijalni principi, odbrana Republike Srpske po svaku cenu, nastavljanje povlačenja priznanja KiM, odnos zahvalnisti prema Rusiji…Nastavljamo sa takvom borbom i dokazaćemo da smo faktor stabilnosti, jer iza nas stoji običan čovek, i taj je čovek faktor u Srbiji.