- Ne smemo da zaboravimo 5. i 6. oktobar kao višestruko prelomne trenutke u istoriji zemlje i naše partije. Podsećam vas da su pre 26 godina izneverena očekivanja građana, da se isto dešava i sada. Stvara se podela u Srbiji i propagira se da ako se glasa protiv vlasti da će nešto biti bolje, da će biti cveće i proleće. Prevagnuli su pogrešni interesi, a to se najbolje vidi u izjavi Čede Jovanovića koji mi je rekao da se oni nisu ni borili za demokratiju, već za vlast. I sada se dešava isto. Ne smemo da dopustimo novu prevaru kao što je to bilo 5.oktobra, jer ja vam garantujem da će se blokaderska lista raspasti i podeliti na bar 10 poslaničkih klubova, kao sto se podelio tada DOS.