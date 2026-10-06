- Moram da kažem: mi želimo beskrajno da se zahvalimo gospodinu Bakiću, na svemu što je učinio za Srpsku naprednu stranku. Mi smo vam beskrajno zahvalni, jer ako je neko homogenizovao naše biračko telo, i ako je neko uspeo da vrati nama naše birače, to ste, gospodine Bakiću, bili vi. To ćemo na izborima, svakako, da vam i pokažemo. I ja, evo, posle ovog, ove emisije, ja želim da nam ostavite račun, mi bismo vama nešto da uplatimo za marketing koji ste vi nama uradili - rekao je Đukanović koji je sa Bakićem gostovao u debati.