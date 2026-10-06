"OSTAVITE NAM RAČUN DA VAM UPLATIMO ZA MARKETING KOJI STE NAM URADILI" Đukanović Bakiću: Ovo što vi radite je fenomenalno za Srpsku naprednu stranku
Član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović rekao je Jovi Bakiću, koji se nalazi na blokadeskoj listi, da mu je zahvalan na onome što čini za SNS, jer je, kako kaže, upravo Bakić dodatno homogenizovao biračko telo te stranke.
- Moram da kažem: mi želimo beskrajno da se zahvalimo gospodinu Bakiću, na svemu što je učinio za Srpsku naprednu stranku. Mi smo vam beskrajno zahvalni, jer ako je neko homogenizovao naše biračko telo, i ako je neko uspeo da vrati nama naše birače, to ste, gospodine Bakiću, bili vi. To ćemo na izborima, svakako, da vam i pokažemo. I ja, evo, posle ovog, ove emisije, ja želim da nam ostavite račun, mi bismo vama nešto da uplatimo za marketing koji ste vi nama uradili - rekao je Đukanović koji je sa Bakićem gostovao u debati.
Đukanović je ocenio, da je on neki neutralni posmatrač, da bi pomislio da je Bakić neki saradnik Državne bezbednosti i da ga je neko ubacio na tu listu.
- Ali, pravo da vam kažem, ovo što vi radite je fenomenalno za Srpsku naprednu stranku, i ja vas podstičem da vi nastavite dalje to da radite. Iskreno mislim da ste vi negde naš saradnik - zaključio je Đukanović.