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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vućić obišao je danas manastir Jovanja u Valjevu. Vučića je u manastiru dočekao iguman Mihailo, koji mu je ispričao istoriju tog manastira.

Igumano Mihailom, inače bratom glumca Miloša Bikovića, i upoznao se sa istorijom ove svetinje. Posebnu pažnju privukla je priča o stradanju manastira u 17. veku, kada su, prema manastirskom predanju, Turci za samo jedan dan ubili 200 monaha, spalili i porušili manastir. Vučiću je ispričano i kako su meštani uspeli da obnove crkvu uprkos ograničenjima koja im je nametnuo turski knez.

Vučić u manastiru Jovanja Foto: Printscreen/Informer

Vučić je tokom obilaska imao priliku da vidi najstarije delove crkve, upozna se sa načinom na koji je manastir obnavljan i čuje zanimljivo narodno predanje o snalažljivosti Srba koji nisu želeli da njihova svetinja nestane.

Detalje posete Vučića Valjevu čitajte u našem blogu.

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