BRAT POZNATOG GLUMCA DOČEKAO VUČIĆA U MANASTIRU JOVANJA Ovde su Turci za samo jedan dan ubili 200 monaha, spalili i porušili svetinju-narod je obnovio
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vućić obišao je danas manastir Jovanja u Valjevu. Vučića je u manastiru dočekao iguman Mihailo, koji mu je ispričao istoriju tog manastira.
Igumano Mihailom, inače bratom glumca Miloša Bikovića, i upoznao se sa istorijom ove svetinje. Posebnu pažnju privukla je priča o stradanju manastira u 17. veku, kada su, prema manastirskom predanju, Turci za samo jedan dan ubili 200 monaha, spalili i porušili manastir. Vučiću je ispričano i kako su meštani uspeli da obnove crkvu uprkos ograničenjima koja im je nametnuo turski knez.
Vučić je tokom obilaska imao priliku da vidi najstarije delove crkve, upozna se sa načinom na koji je manastir obnavljan i čuje zanimljivo narodno predanje o snalažljivosti Srba koji nisu želeli da njihova svetinja nestane.
Detalje posete Vučića Valjevu čitajte u našem blogu.