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Jovo Bakić, jedan od istaknutijih predstavnika tzv. studentske liste, prilikom gostovanja u jednoj emisiji jasno je svima stavio do znanja kakav je njegov stav prema jednom od najvažnijih državnih pitanja Srbije - Kosovu i Metohiji!

- Tačno je da sam ja nekada smatrao da Srbija može i bez Kosova i Metohije, to je sasvim tačno - rekao je Bakić.

Ova izjava Bakića dodala je ulje na vatru i izazvala brojne komentare, a kao neko ko je na tzv. studentskoj listi — ovim pokazuje jasan stav svojih blokaderskih pajtaša.

Podsećamo, član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović rekao je Jovi Bakiću, koji se nalazi na blokadeskoj listi, da mu je zahvalan na onome što čini za SNS, jer je, kako kaže, upravo Bakić dodatno homogenizovao biračko telo te stranke.