Slušaj vest

Večeras su se širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili transparenti sa porukama, kao odgovor "studentima" iz Srbije na njihove parole.

Na transparentima na Studentskom domu u Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".

Foto: Rtrs

Ovo je bio jasan odgovor studenata iz Republike Srpske na navode studenata blokadera da je RS genocidna tvorevina, a da je general Ratko Mladić zločinac.

Foto: Rtrs