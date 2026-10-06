Slušaj vest

Večeras su se širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili transparenti sa porukama, kao odgovor "studentima" iz Srbije na njihove parole.

Na transparentima na Studentskom domu u Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".

050742.jpg
Foto: Rtrs

Ovo je bio jasan odgovor studenata iz Republike Srpske na navode studenata blokadera da je RS genocidna tvorevina, a da je general Ratko Mladić zločinac.

050742.jpg
Foto: Rtrs

Podsetimo, na blokaderskom skupu u Novom Pazaru održanom pre nekoliko dana, među okupljenima su se isticali transparenti "Srebrenica je genocid, Ratko Mladić je ratni zločinac!". Dok od osam govornika na skupu građani nisu dobili nikakve jasne odgovore o politici i programu ove liste, iz prvih redova je jasno pokazan suštinski deo njihovog delovanja - Srebrenica bi sa vladom koju bi sastavila ova grupacija bila proglašena za genocid, a srpski generali za ratne zločince!

Ne propustitePolitika"SRBIJA MOŽE BEZ KOSOVA!" Priznanje lidera tzv. studentske liste: Jovo Bakić bez imalo srama izjavio šta stvarno misli o KiM! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-06 190538.png
Politika"OSTAVITE NAM RAČUN DA VAM UPLATIMO ZA MARKETING KOJI STE NAM URADILI" Đukanović Bakiću: Ovo što vi radite je fenomenalno za Srpsku naprednu stranku
Bakić Đukanović.jpg
PolitikaSKLONILI SLIKU UBIJENOG POLICAJCA I STAVILI SVOJU PAROLU! Sraman potez blokadera na mestu stradanja Nikole Krsmanovića kog je UBIO ALBANSKI TERORISTA (FOTO)
blokaderi
PolitikaPROFESOR REKAO "STUDENTI NE POBEĐUJU" PA DOŽIVEO LINČ! Psovali mu POKOJNU majku i pretili otkazom (FOTO)
Slobodan Prvanović