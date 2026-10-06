STUDENTI IZ REPUBLIKE SRPSKE ODGOVORILI "KOLEGAMA" IZ SRBIJE Moćne poruke osvanule na domovima: RS nije genocidna, izdali ste nas! (FOTO)
Večeras su se širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili transparenti sa porukama, kao odgovor "studentima" iz Srbije na njihove parole.
Na transparentima na Studentskom domu u Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".
Ovo je bio jasan odgovor studenata iz Republike Srpske na navode studenata blokadera da je RS genocidna tvorevina, a da je general Ratko Mladić zločinac.
Podsetimo, na blokaderskom skupu u Novom Pazaru održanom pre nekoliko dana, među okupljenima su se isticali transparenti "Srebrenica je genocid, Ratko Mladić je ratni zločinac!". Dok od osam govornika na skupu građani nisu dobili nikakve jasne odgovore o politici i programu ove liste, iz prvih redova je jasno pokazan suštinski deo njihovog delovanja - Srebrenica bi sa vladom koju bi sastavila ova grupacija bila proglašena za genocid, a srpski generali za ratne zločince!