Politika
RASPLET DRAME U PRIŠTINI! Justina Široka Pulja izabrana za predsednicu privremenih institucija, glasanje obavljeno nekoliko minuta posle ponoći
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Justina Široka-Pulja je izabrana za predsednicu privremenih institucija u Prištini.
Glasanje u Skupštini trajalo je do 3 minuta nakon isteka ustavnog roka, odnosno posle ponoći.
Široka-Pula je dobila 81 glas.
Široka-Pulja, predsednica Akademije nauka i umetnosti Kosova, bila je kandidatkinja nakon dogovora vladajućeg Samoopredeljenja i Demokratske partije Kosova (DPK).
Ranije večeras, Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je u drugom čitanju Nacrt izmena Zakona o Specijalizovanim većima.
Za usvajanje izmena glasalo je 88 poslanika.
Prethodno je većinom glasova usvojen predlog da se u drugom čitanju nacrta zakona odstupi od uobičajenih procedura.
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