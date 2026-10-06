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Justina Široka-Pulja je izabrana za predsednicu privremenih institucija u Prištini.

Glasanje u Skupštini trajalo je do 3 minuta nakon isteka ustavnog roka, odnosno posle ponoći.

Široka-Pula je dobila 81 glas.

Široka-Pulja, predsednica Akademije nauka i umetnosti Kosova, bila je kandidatkinja nakon dogovora vladajućeg Samoopredeljenja i Demokratske partije Kosova (DPK).

Ranije večeras, Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je u drugom čitanju Nacrt izmena Zakona o Specijalizovanim većima.

Za usvajanje izmena glasalo je 88 poslanika.