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Širom Republike Srpske sinoć su se na studentskim domovima pojavili transparenti sa snažnim porukama koji govore sve i to kao odgovor "studentima" iz Srbije na njihove parole.

Na transparentima na Studentskom domu na Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci", a transparent sa porukom "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas" posebno boli jer su se Srbi u krvavom građanskom ratu borili i izborili da ne budu istrebljeni i da ostanu svoji na svome.

1/10 Vidi galeriju Snažne poruke studenata iz Republike Srpske da RS ije genocidna tvorevina Foto: Kurir

To je bio više nego jasan odgovor studenata iz Srpske na teške i bolne reči studenata blokadera da je RS genocidna tvorevina, a da je general Ratko Mladić zločinac.

Na blokaderskom skupu u Novom Pazaru održanom pre nekoliko dana, među okupljenima su se isticali transparenti "Srebrenica je genocid, Ratko Mladić je ratni zločinac!".

Dok od osam govornika na skupu građani nisu dobili nikakve jasne odgovore o politici i programu ove liste, iz prvih redova je jasno pokazan suštinski deo njihovog delovanja - Srebrenica bi sa vladom koju bi sastavila ova grupacija bila proglašena za genocid, a srpski generali za ratne zločince!