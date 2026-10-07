- Kada počinje nasilje, prestaje politika. Granica je pređena. Kada politička netrpeljivost preraste u vređanje, ponižavanje i fizički nasrtaj, više ne govorimo o različitim stavovima. Govorimo o nasilju i ozbiljnom upozorenju za čitavo društvo. Ako danas ćutimo na polivanje, vređanje i čupanje žena za kosu zbog drugačijeg mišljenja – šta je sledeće? Prebijanje? Linč? Vešanje? Ubijanje neistomišljenika? Gde se ovo završava? Ko želi Srbiju u kojoj čovek u čoveku više ne vidi sugrađanina, već neprijatelja? Ko nas uči da je onaj ko misli drugačije legitimna meta? Ovo nije pitanje vlasti ili opozicije. Ovo je pitanje kakvo društvo želimo da budemo - navodi se u saopštenju.