ANS: Kada počinje nasilje, prestaje politika - Srbija mora da podvuče crvenu liniju
- ANS je najoštrije osudila napad na novinarke Tanju Zdravković i Ninu Kuburović u Valjevu.
- Udruženje traži hitnu reakciju policije i tužilaštva, utvrđivanje činjenica i procesuiranje odgovornih.
Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila napad na novinarku Tanju Zdravković i Ninu Kuburović u Valjevu.
- Kada počinje nasilje, prestaje politika. Granica je pređena. Kada politička netrpeljivost preraste u vređanje, ponižavanje i fizički nasrtaj, više ne govorimo o različitim stavovima. Govorimo o nasilju i ozbiljnom upozorenju za čitavo društvo. Ako danas ćutimo na polivanje, vređanje i čupanje žena za kosu zbog drugačijeg mišljenja – šta je sledeće? Prebijanje? Linč? Vešanje? Ubijanje neistomišljenika? Gde se ovo završava? Ko želi Srbiju u kojoj čovek u čoveku više ne vidi sugrađanina, već neprijatelja? Ko nas uči da je onaj ko misli drugačije legitimna meta? Ovo nije pitanje vlasti ili opozicije. Ovo je pitanje kakvo društvo želimo da budemo - navodi se u saopštenju.
ANS zahteva od policije, tužilaštva i svih nadležnih institucija hitnu reakciju, utvrđivanje svih činjenica, identifikovanje odgovornih i njihovo procesuiranje ukoliko postoje zakonski uslovi. Institucije moraju jasno pokazati da nasilje nema političku dozvolu i da niko nije iznad zakona.
Pozvali su sve medije i sva novinarska udruženja da bez obzira na razlike zajedno povuku crvenu liniju.
(Kurir.rs)