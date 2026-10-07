Slušaj vest

Ni osvedočeni blokader i pristalica tzv. studentske liste Slobodan Georgiev nije imao kud nego i sam da prizna ono što je svima očigledno. Oglasivši se na društvenoj mreži X, javno je priznao da u ovoj predizbornoj kampanji za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra nema funkcionerske kampanje.

On je to rekao na sledeći način: 

"Ima papir, ima kamen, makaza nema. Nijedna otvorena fabrika u kampanji".

Slobodan Georgijev
Foto: screenshot X

O tome da nikakve funkcionerske kampanje nema, svedoči i Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koji u predizbornoj kampanji za izbore 25. oktobra obilazi svaki kutak Srbije za volanom svoje škode a ne neke službene lux limuzine. 

Vučić je prethodno podneo ostavku na mesto šefa države a već sutradan kao običan čovek krenuo da obilazi Srbiju i razgovara s narodom kojem govori šta su mu plan i program i u unutrašnjoj i spoljnoj politici s posebnim akcentom na povećanje plata i penzija, te budući ekonomski napredak Srbije.

On, konkretno, za svako mesto koje obilazi govori narodu šta će biti urađeno na njihovom kućnom pragu ukoliko upravo on dobije poverenje naroda da formira novu vladu Srbije i postane njen predsednik.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaGEORGIEV OPET ISPAO GLUP U DRUŠTVU, A GRBOVIĆ MU OBJAŠNJAVA KOLIKO NEMA POJMA! Ovaj "ozbiljan novinar" ne zna osnovne stvari o Skupštini Srbije
grbovic geogiev.jpg
PolitikaGEORGIEV KRENUO PO ŠLJIVE NA PIJACU, PA DOBIO LEKCIJU IZ POLITIKE! Miladin mu sve objasnio - evo ko pobeđuje na izborima
xxx01 Beta Milos Miskov copy.jpg
PolitikaCRNI PEPEO BLOKADERSKE POLITIKE: Upotrebna vrednost tragedije u Novom Sadu im je istekla, požar u Deliblatskoj peščari je nova nadstrešnica za blokadere!
Slobodan Georgiev
PolitikaANS OSUDIO GEORGIEVA: Povezivanje nesreća na banalan način narušava Kodeks novinara
ANS.jpg
Politika"DVA I PO SATA... MNOGO JE, KUME! NI JA NE MOGU VIŠE DA SLUŠAM" I blokaderi se podsmevaju Aleksićevom maratonskom govoru u Skupštini
Slobodan Georgiev Miroslav Aleksić
PolitikaNEMAČKI NOVINAR POKLOPIO GEORGIEVA ZBOG FABRIKE DRONOVA! Blokaderski urednik tvrdi da je u pitanju "spin", dobio brutalan odgovor (FOTO)
georiev.jpg
Politika"KAŽEŠ DA SVI PODRŽE STUDENTSKU LISTU, ŠTA TAČNO DA PODRŽE?" Antonela Riha ima 100 pitanja za Georgieva "Koji su prioriteti, šta dalje?" - JOŠ ČEKA ODGOVOR
Antonela Riha Slobodan Georgiev
PolitikaNEMOGUĆE DA JE TU PROŠLO POLA MILIONA LJUDI: Blokaderi Georgiev i Bodrožić sramotno o celivanju Bogorodičinog pojasa! BEZOBRAZAN UDAR NA VERU SRPSKOG NARODA
2026-06-06 11_32_59-(1) Facebook.jpg