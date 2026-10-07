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Ni osvedočeni blokader i pristalica tzv. studentske liste Slobodan Georgiev nije imao kud nego i sam da prizna ono što je svima očigledno. Oglasivši se na društvenoj mreži X, javno je priznao da u ovoj predizbornoj kampanji za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra nema funkcionerske kampanje.

On je to rekao na sledeći način:

"Ima papir, ima kamen, makaza nema. Nijedna otvorena fabrika u kampanji".

Foto: screenshot X

O tome da nikakve funkcionerske kampanje nema, svedoči i Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koji u predizbornoj kampanji za izbore 25. oktobra obilazi svaki kutak Srbije za volanom svoje škode a ne neke službene lux limuzine.

Vučić je prethodno podneo ostavku na mesto šefa države a već sutradan kao običan čovek krenuo da obilazi Srbiju i razgovara s narodom kojem govori šta su mu plan i program i u unutrašnjoj i spoljnoj politici s posebnim akcentom na povećanje plata i penzija, te budući ekonomski napredak Srbije.

On, konkretno, za svako mesto koje obilazi govori narodu šta će biti urađeno na njihovom kućnom pragu ukoliko upravo on dobije poverenje naroda da formira novu vladu Srbije i postane njen predsednik.