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Još jedna kandidatkinja blokaderske liste Ana Dimitrijević, i to pred celom Srbijom, odbila je da osudi najvulgarnije reči i uvrede koje je prvi čovek sa njihove liste Ilija Srdanović uputio novinarki RTS-a Vesni Radosavljević!

Koliko ceo taj pokret iz kog je nastala Studentska lista nema nikakvih moralnih načela, ulazala je Ana Brnabić tokom sinoćne, nove predizborne debate u studiju Javnog servisa.

- To nasilje kreće od onog tvita prvog na Studentskoj listi, Ilije Srdanovića, koji se na najgrublji mogući način obratio vašoj koleginici Vesni Radosavljević, i to ni do dan danas niko nije osudio, pa onda i ne čudi što napadaju dalje žene. Mogu da mi repliciraju kasnije, ne znam šta će da repliciraju oko nasilja, osim da kažu da osuđuju, a volela bih da to čujem.

Čini mi se da neću, ali volela bih da čujem. Možda bi bilo dobro osuditi tvit prvog na vašoj listi Ilije Srdanovića, upućen jednoj dami, gospođi novinarki - rekla je Brnabić.

Neke od uvreda na mrežama Ilije Srdanovića Foto: L.L./ATAImages, Screenshot

Međutim, od predstavnice Studentske liste osudu sramnog ponašanja prvog na listi nismo čuli.

- Ja ne bih razgovarala sada o Iliji Srdanoviću, on će imati priliku da kaže u svoje ime - rekla je Ana Dimitrijević.

Uvredljive komenater o voditeljki RTS-a Srdanović je ostavljao prošle godine tokom blokade Javnog servisa od strane blokadera, a građani Srbije za njih su saznali u septermbu kada je zvanično objavljeno da je Srdanović prvi na Studentskoj listi.

Od tada je prošlo mesec dana, Srdanović se nije oglasio niti izvinio, pa ne znamo o kojoj je to prilici pričala Ana Dimitrijević. ALi je jasno da kao žena nije stala u zaštitu jedne žene u čiju je TV kuću došla.

Bahatost na nivou!