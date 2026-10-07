BRNABIĆ PODSETILA KAKO SU PROFESORI DISKRIMINISALI POJEDINE STUDENTE "Oni koji su mogli da plate strane programe pohađali su nastavu i dobili diplome" (VIDEO)
Ana Brnabić, v.d. predsednika Srbije učestvovala je u debati sa predstavnikom Studentske liste Anom Dimitrijević, Brankom Rakićem koji je ispred liste "Ivica Dačić - faktor stabilnosti" i Miloš Stanković ispred liste "Autentična desnica - Dr Miloš Jovanović", a tema debate bila je obrazovanje i novi izazovi na fakultetima.
Brnabićeva je, govoreći o blokadama fakulteta, istakla da su izuzetak bili pojedini programi, poput programa na Ekonomskom fakultetu gde su studenti koji su imali novca da plate strane programe redovno išli na predavanja i dobijali diplome.
- Mi imamo domaće fakultete, kao što je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji imaju strane programe sa Otvorenim univerzitetom Berlin ili ne znam kojim. E, znate koji su programi jedini radili tokom blokada? Ti programi! Ti studenti koji su imali para to da plate, na našim fakultetima su išli, imali predavanja, profesori su držali predavanja. Ti studenti su dobijali svoje diplome, dakle, tamo nije bilo blokada.
Zato što to nije dao Berlin ili na Fakultetu političkih nauka nije dao neki drugi strani univerzitet. Znate, studenti na našim univerzitetima su bili diskriminisani u odnosu na iste te studente Ekonomskog fakulteta koji su pohađali strane programe zato što nikome nije palo na pamet da blokira strane programe. Diskriminisali ste naše studente, a davali ste sve što ste mogli onim studentima koji su mogli da plate strane studije u Srbiji, je l' tako bilo? - istakla je Brnabićeva na RTS-u.