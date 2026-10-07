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Ana Brnabić, v.d. predsednika Srbije učestvovala je u debati sa predstavnikom Studentske liste Anom Dimitrijević, Brankom Rakićem koji je ispred liste "Ivica Dačić - faktor stabilnosti" i Miloš Stanković ispred liste "Autentična desnica - Dr Miloš Jovanović", a tema debate bila je obrazovanje i novi izazovi na fakultetima.

Brnabićeva je, govoreći o blokadama fakulteta, istakla da su izuzetak bili pojedini programi, poput programa na Ekonomskom fakultetu gde su studenti koji su imali novca da plate strane programe redovno išli na predavanja i dobijali diplome.

- Mi imamo domaće fakultete, kao što je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji imaju strane programe sa Otvorenim univerzitetom Berlin ili ne znam kojim. E, znate koji su programi jedini radili tokom blokada? Ti programi! Ti studenti koji su imali para to da plate, na našim fakultetima su išli, imali predavanja, profesori su držali predavanja. Ti studenti su dobijali svoje diplome, dakle, tamo nije bilo blokada.