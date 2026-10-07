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Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina i v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić održali su sastanak posvećen realizaciji projekta uspostavljanja Jedinstvene informacione tačke, u skladu sa Zakonom o merama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža vrlo visokog kapaciteta. Završetak realizacije projekta planiran je do kraja 2027. godine.

Cilj novog sistema je jednostavan – da građani i privreda ne moraju da povezuju institucije, već da institucije budu povezane za njih.

Jedinstvena informaciona tačka povezaće podatke i postupke Republičkog geodetskog zavoda, RATEL-a i sistema CEOP, tako da se potrebne informacije razmenjuju elektronski, bez nepotrebnog obilaska različitih institucija, ponavljanja postupaka i dostavljanja podataka koje država već poseduje.

1/12 Vidi galeriju Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina i v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić Foto: Dragan Medakovic/2023

To će omogućiti bržu i jeftiniju izgradnju optičkih mreža i infrastrukture za 5G, a time i bržu dostupnost kvalitetnog interneta građanima i privredi širom Srbije.

Koordinacija građevinskih radova

Posebno važan rezultat biće bolja koordinacija građevinskih radova. Kada se, na primer, ulica već otvara zbog rekonstrukcije puta, vodovoda ili gasovoda, informacija o planiranim radovima biće dostupna i operatorima elektronskih komunikacija kako bi, gde god je to moguće, istovremeno postavili i optičku infrastrukturu.

00:47 Bratina i Babić o realizaciji Jedinstvene informacione tačke Izvor: ministarstvo informisanja

Praktično, to znači manje ponovnog raskopavanja ulica, kraće radove, niže troškove i manje ometanja svakodnevnog života građana.

Povezivanjem Jedinstvene informacione tačke sa katastrom nepokretnosti, katastrom infrastrukture, CEOP-om i Geografskim pregledom elektronske komunikacione infrastrukture RATEL-a, postojeći državni sistemi nastaviće da budu izvor svojih podataka, dok će korisnik preko jednog mesta moći jednostavnije da dođe do informacija i pokrene potrebne postupke.