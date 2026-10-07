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Studentska lista dobila je iz Republike Srpske odgovor koji se ne može prećutati i koji glasno govori o onome što se zlokobno valja iza tog političkog projekta.

Mladi iz Srpske jasno su poručili da su prozreli šta se krije iza studentskih parola i političkog projekta koji se predstavlja kao "borba za bolju Srbiju". Porukama na studentskim domovima pokazali su da neće ćutati kada se, pod plaštom studentskog aktivizma, dovode u pitanje istorijske činjenice, identitet srpskog naroda i ono što smatraju temeljnim interesima Republike Srpske i Srbije.

Na transparentima na Studentskom domu na Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci", a transparent sa porukom "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas" posebno boli jer su se Srbi u krvavom građanskom ratu borili i izborili da ne budu istrebljeni i da ostanu svoji na svome.

studenti Republika Srpska Foto: Kurir

Njihova reakcija zato nije bila samo odgovor na nekoliko spornih transparenata.

Bila je to direktna poruka "studentima" koji izlaze na izbore: vidimo šta zastupate i znamo šta bi vaša politika mogla da znači za Srbe sa obe strane Drine.

Mladi iz Republike Srpske jasno su stavili do znanja da za njih postoje granice preko kojih se ne prelazi, posebno kada se zadire u pitanje nacionalnog identiteta, istorijskog sećanja i odnosa prema Republici Srpskoj.

Politički filozof Dragoljub Kojčić upozorava za Kurir da aktivnosti Studentske liste pokazuju da je njihov cilj destrukcija srpske države, ali i srpskog suvereniteta u Republici Srpskoj.

- Javnost Srbije mora da bude svesna da Studentrska lista predstavlja manjinski deo politički svesne populacije u Srbiji. Takođe, svim svojim aktivnostima pokazuju da je njihov cilj destrukcija srpske države ali i srpskog suvereniteta u Republici Srpskoj. Studentska lista je svoj cilj obelodanila na gostovanju u Novom Pazaru a to je da bi eventualnim dolaskom na vlast prihvatila da zločin u Srebrenici predstavlja genocid - naglašava Kojčić.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

Govoreći o konsekvencama takve politike, on smatra da bi kao prvo bila likvidirana Republika Srpska, a zatim bi Srbija bila osuđena da plati ratnu odštetu u visini od stotinu milijardi dolara.

- Pored svih proterivanja i ubijanja našeg naroda u zapadnoj Slavoniji, Kninskoj krajini, Sarajevu i Prištini, to bi bila kulminacija destrukcije srpskog nacionalnog prostora i zapravo pravi genocid. Pravi inspirator, orkestrator i finansijer takve politike su profajleri iz određenih zapadnih krugova koji su projektovali Domagoja Margetića da lažnim tvrdnjama kompromituje Aleksandra Vučića i uspešnu vlast u Srbiji, kao i Iliju Srdanovića da likvidaciju srpstva sprovede iznutra i tako je dovede do kraja - upozorava Kojčić.

Kako kaže, mladi ljudi i studenti u Republici Srpskoj treba da znaju da su većina građana ove Srbije normalni, odgovorni i rodoljubivi ljudi.

- Neka bez brige nastave svoje školovanje za razliku od autodestruktivnih i autošovinističkih, doduše manjinskih, kolega s ove strane Drine koji su uništili sopstveni univerzitet ali bi za šaku Judinih srebrnjaka iz inostranstva uništili i sopstvenu zemlju - zaključuje Kojčić.