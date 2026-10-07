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U svom obraćanju, Vučić je podsetio da je u više navrata nudio javni dijalog i televizijsko suočavanje predstavnicima te liste i njihovim liderima, ali da su oni to svaki put odbili, iako demokratska praksa nalaže da političari pred građanima ukrste stavove i programe. Reagujući na opaske iz opozicije da bi ga u debatnim emisijama "pobedio i kamen za kupus", predsednik je uz fotografiju sa kandidatom Srdanovićem simolično postavio i kamen, poručivši da je spreman na duel, ali da druga strana konstantno beži od argumentovane rasprave.

Ovu političku situaciju, zatim ponovljene pozive na debatu i stavove opozicionih aktera komentarisali su u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji Marko Miškeljin i Nebojša Kuzmanović iz Centra za društvenu stabilnost.

Bez jasnog programa nema podrške naroda

Komentarišući dešavanja oko Vojvodine i najavljenu podršku Nenada Čanka, Nebojša Kuzmanović ocenio je da se u javnosti namerno podiže tenzija, ali da nikakvih sukoba neće biti jer opcije koje se zaklanjaju iza tzv. studenata nemaju nikakvo uporište na severu zemlje.

- Ovo je sredina sa dva miliona stanovnika i dobro znamo kakva je situacija. To je prepoznatljiva politika koju podržavaju određeni centri moći iz Zapadne Evrope, dok je priča o Vojvodini potpuno neutemeljena. Ako im je jedina politika slogan 'studenti pobeđuju', onda bar znamo na čemu smo. Ako to nije sve, neka jasno kažu šta je njihova ideja za autonomiju i druga pitanja od državnog značaja - rekao je.

On se osvrnuo i na netransparentnost unutar same opozicione liste, praveći paralelu sa vladajućom strankom.

- Moramo poći od osnovne premise da mi i dalje ne znamo ko je sastavljao poslaničku listu 'blokaderske' opcije. Sa druge strane, kada je reč o Srpskoj naprednoj stranci, sve je transparentno i jasno, postoje stranički organi za koje građani znaju da legitimno donose odluke. S razlogom to potenciram: ako je tu listu sastavljao neki plenum kao telo koje odlučuje, to je tek problem, jer ne znamo ni šta je taj plenum, niti ko ga čini. Onih 11 apstraktnih želja mogla su da smisle i deca u školi. Bez praktičnog dela i konkretnog programa, takva vrsta politike ne može dobiti podršku naroda.

Nebojša Kuzmanović, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Ukazujući na to da javnost i dalje ne zna ko zapravo stoji iza te opozicione liste, Kuzmanović je naglasio da postoji osnovana sumnja da su u ceo proces umešane i strane službe.

- Ako posložimo stvari, počev od plenuma za koji ne znamo ko ga čini, preko nedostatka jasno profilisanog programa, pa do osnovane sumnje da iza svega stoje strani centri moći i službe - dobijamo jasnu sliku. Ko bi normalan glasao za opciju za koju se ne zna ni ko je čini, ni šta zastupa? Sličan scenario imali smo 2000. godine sa demokratama koji su se lažno predstavljali, a kada su došli na vlast, rasprodali su sve što su mogli, pa i srpsku zemlju, i izručili srpske oficire. Ne verujem u priče o njihovoj masovnoj podršci. Kada se pojavilo nasilje, više od 90 odsto ljudi se povuklo sa ulice jer ne podržava takvu politiku. Što se mene tiče, ta opcija nema nikakvu političku, niti bilo kakvu drugu budućnost.

Strah od debata i prekrajanje istorije

Marko Miškeljin oštro je kritikovao javne istupe Nenada Čanka, ocenivši kao izuzetno opasne njegove tvrdnje o potrebi otvaranja pitanja statusa Vojvodine nakon izbora.

- Nenad Čanak često na poluduhovit način pokušava da iskrivi istoriju i prikaže stvari koje faktički ne stoje, što drugima može poslužiti za manipulaciju. Ne bih detaljnije govorio o njemu i ideologiji koja je većini ljudi u Sremu, Banatu i Bačkoj ogadila sam taj pojam. S jedne strane, dobro je što u ovom trenutku, svega dvadesetak pred izbore konačno vidimo ko ih podržava i šta je zapravo njihova ideologija. S druge strane, u tome leži i odgovor zašto odbijaju debate. Zar nije logično da, ako se pojavite kao nova opcija koja zagovara drugačiju politiku, izađete na crtu vladajućoj stranci i suočite se sa onima koje želite da smenite? Očigledno postoji strah od samog ishoda debate, pa je procenjeno da na njih ne treba ići.

Foto: Kurir Televizija

Praveći jasnu razliku između razvoja regiona i političkih manipulacija, Miškeljin je istakao da je jedno ulagati u Vojvodinu, a nešto sasvim drugo pričati o otcepljenju i federalizaciji, naglasivši da je reč o dve dijametralno suprotne stvari.

- Kada pogledamo period u prethodnih deset godina, jasno vidimo koliko se ulagalo u sve tri oblasti koje čine Vojvodinu. Imamo izuzetno veliki broj investicija, kako u Novom Sadu, tako i u drugim delovima Bačke. Banat konačno dobija autoput, što je projekat od vitalnog značaja koji doslovno znači život za čitav taj region. To je pravi način na koji se brine o ljudima, razvoju i infrastrukturi, ne samo na severu zemlje, već u čitavoj Srbiji. Tako se vodi politika ukoliko vam je cilj da građanima pružite bolji život.

Ukazujući na ulogu Ilije Srdanovića kao predvodnika takozvane "Studentske liste", Miškeljin je istakao da građani pred izbore moraju znati istinu o tome ko finansira ovu opciju, ko su njeni kandidati i čije interese oni zapravo zastupaju.

- Ilija Srdanović je prvi na listi, iako u saopštenjima tvrdi da nije njen nosilac. Dobar deo te liste i dalje je obavijen velom tajne. Prethodnih godinu i po do dve dana, sve do njenog zvaničnog proglašenja, trajale su spekulacije o tome ko će je činiti. Sada, kada vidimo imena, neke stvari su možda još manje jasne, ali su bar one ključne ogoljene do kraja. Polako se nazire i sam plan, način na koji će se sprovoditi, kao i ko su nalogodavci tog plana. Država nije igračka, niti se njeno vođenje sme shvatati olako. Oni teže destabilizaciji zemlje, ali to je apsolutno nemoguće.

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Kurir.rs

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