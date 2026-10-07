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Aleksandar Vučić ističe da kada pozove političke protivnike na dijalog i debatu, svi junaci nikom ponikoše. Jovo Bakić, jedan od istaknutijih predstavnika tzv. studentske liste, prilikom gostovanja u jednoj emisiji jasno je svima stavio do znanja kakav je njegov stav prema jednom od najvažnijih državnih pitanja Srbije - Kosovu i Metohiji.

"Tačno je da sam ja nekada smatrao da Srbija može i bez Kosova i Metohije, to je sasvim tačno" rekao je Bakić.

Ova izjava Bakića dodala je ulje na vatru i izazvala brojne komentare, a kao neko ko je na tzv. studentskoj listi — ovim pokazuje jasan stav svojih blokaderskih pajtaša. Podsećamo, član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović rekao je Jovi Bakiću, koji se nalazi na blokadeskoj listi, da mu je zahvalan na onome što čini za SNS, jer je, kako kaže, upravo Bakić dodatno homogenizovao biračko telo te stranke.

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Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali stavove političkih opcija u Srbiji bili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Sava Stambolić, iz Centra za društvenu stabilnost.

Blokaderi ponovo napali žene

Pored svih pretnji, odvratnih spotova, poziva na silovanje i ostalih užasa, opet je došlo do fizičkog napada na ženu od strane blokadera, pa je Miletić ocenio ovo ponašanje kao žalosno.

- Radi se o frustraciji i vrsti nemoći, a sada je izvesno da od tih snova pojedinaca da zaustave Srbiju i da umesto rešenja i odgovora, ponude kukavičje jaje, od toga nema ništa. Svima je jasno da je tamo duplo golo, nema programa, niti ljudi koji mogu da sprovedu bilo kakve reforme. Ta praznina je opredelila značajan broj ljudi koji će izaći na izbore i izneti mišljenje jer ovakvo ponašanje ne priliči nikome. Njih dodatno nerviraju žene koje daju podršku Aleksandru Vučiću. Žene su stabilnost i predvidivost jednog društvenog ambijenta, vide kada se neki procesi razvijaju na dobro, pa to ide dalje i ne preuzimaju nepotrebne rizike. Mnogo su prizemnjie, ne buči im glava za moć i vlast, već gledaju šta je bolje za porodicu i naslednike. Ipak, poražavajuće je da nalaze žene kao metu i da nad njima iskaljavaju bes. Umesto da ih poštuju i uvažavaju, oni ih uznemiravaju. Čak i da ih ne gotive iz određenih razloga, opet ne bi trebalo primenjivati silu nad njima. Najviše brine što izgleda da je njima ovo postalo uobičajeno delovanje. Voleo bih da mi neko objasni šta dobijaju time i kakvi su ovo poeni - započeo je Miletić.

Stambolić je komentarisao incident u Valjevu nad Ninom Kuburović i Tanjom Zdravković, pa je istakao da je taj grad najviše pretrpeo nasilje blokadera.

- Valjevo je divan grad koji je najviše stradao od blokadera do sada. Tamo su palili protstorije SNS, napadali tužilaštvo, mogli su da spale ljude koji žive u zgradi iznad, tamo je izmišljena strašna laž o dečaku koji je poginuo, a koji zapravo nije ni postojao. U Valjevu očigledno postoji grupica koja teroriše građane divnog grada. Na meti te grupe se sada našla naša koleginica Nina Kuburović, ona je kandidat na listi Ujedinjena Srbija i to posebno govori o karakteru blokaderskog pokreta šta bi se dešavalo da oni dođu u poziciju sile moći. Ako ovo rade sada, kada svi pokazatelji nalažu da nemaju podršku naroda, zamislite kakav bi podsticaj imali da dobiju poverenje naroda, oni bi mislili da je ovo sve legitimno. Glasanje 25. oktobra više nije izbor političkih opcija, već biramo da li će opstati država koja će osuditi nasilje - rekao je Stambolić.

Politika Aleksandra Vučića

Predsednik Vučić je istakao da ga funkcija više ne motiviše, već je glavni pokretač njegovog angažovanja prevelika podrška naroda koji u njemu vidi mir, stabilnost i napredak Srbije, pa je Miletić rekao nema dilema kada se radi o Vučiću i njegovoj politici.

04:22 STAMBOLIĆ O HAOSU U VALJEVU: Ako ovo rade sada, zamislite šta bi bilo da dobiju vlast! Izvor: Kurir televizija

- Nema dilema kada pričamo o predsedniku Vučiću koji je srcem i dušom posvećen Srbiji. Ljudi osećaju to. On je bio premijer i predsednik, a nema nikakve želje prema samim funkcijama, ali je ambiciozan prema delima i rezultatima koje može da ostvari. Podrška naroda ga hrani, ništa ne može da umanji njegov angažman. Srbija uz njega ne staje i ljudi to poštuju, ovo ne možete da osporite kako god da posmatrate ovu vlast. Vučić je u najzrelijem dobu i može najviše da pruži Srbiji sada, tu nema lažnih ambicija ili samopotvrđivanja, samo ostaje kako unaprediti Srbiju u maksimalnom kapacitetu. Ako tražimo rešenja u aktuelnoj Srbiji, mislim da teško možemo pronaći bolja. To svako vidi od angažmana, retorike, ostvarenih projekata, a kada je dosad ispunjavao, to će činiti i dalje. To je prednost Srbije u odnosu na region, ali i celu Evropu. Mi imamo čoveka koji je pokazao da je u najtežim trenucima najjači i takvog lidera u Evropi gotovo da nema - ističe Miletić.

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