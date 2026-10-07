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Apelacioni sud u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud privremenih institucija u Prištini prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva tokom sukoba u AP KiM u Rezniku i drugim selima u opštini Vučitrn.

Apelacioni sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka.

U odluci se, između ostalog, navodi da postoji neslaganje između činjeničnog opisa u izreci presude i činjenica koje je prvostepeni sud smatrao dokazanim, kao i nedoslednosti u vezi sa oštećenima B. H. i Š. B, prenela je prištinska Koha.

Osuđen zbog ratnih zločina

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini prvostepeno je u decembru prošle godine osudio na kaznu zatvora od 10 godina Slađana Trajkovića iz Kosovske Mitrovice za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine.

On je osuđen za tačku C u optužnici, dok za tačke A i B u optužnici nije utvrđena njegova krivica, navelo je sudsko veće tokom izricanja presude.

Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u južnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru.

Bio je pripadnik tzv. kosovske policije, a službu je napustio kada su svi Srbi sa severa napustili prištinske institucije 5. novembra 2022. godine.

Pre prijema u policiju, prošao je sve bezbednosne provere, kako prištinskih, tako i međunarodnih institucija.