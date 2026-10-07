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- Hajde da vidimo ekonomske rezultate Dejana Šoškića, glavnog ekonomiste na Studentskoj listi i nekadašnjeg guvernera NBS. Brojevi ne lažu, poručio je Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu.

Šoškićevo vreme vs Vučićevo vreme

- Za vreme njegovog mandata, kurs je sa 94 dinara za evro otišao na čak 118 dinara za evro. U poslednjih 14 godina, za vreme mandata Aleksandra Vučića, kurs je stabilan negde oko 117 dinara, podsetio je Mali.

Kurs dinara

- Hajde da se prisetimo šta je tada značio "nestabilan kurs" za građane Srbije, dodao je Mali prikazavši insert na kojem se vidi očajan čovek koji govori sledeće:

- Znači, jednostavno, i ovako čovek nema para da živi, a evro skače.

- Šoškić danas govori kako bi opet vratio nestabilan kurs, a dodatno i smanjio i plate i penzije, podsetio je Mali pa potom prikazao insert na kojem Šoškić koji je svoejvremeno upropastio dinar ponovo izlaže svoje ideje:

"Ono što je vrlo verovatno nepopularno, to je da oslabite vrednost domaće valute. Drugi način, ono što su radile pribaltičke države, to je da su napravile nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs, ali je to značilo smanjivanje plata svih zaposlenih", čuje se Šoškić na snimku.

Foto: Instagram Printscreen

Prosečna zarada i (ne)zaposlenost

Mali potom podseća da je prosečna plata u Šoškićevo vreme bila oko 360 evra a da je danas prosečna zarada preko 1.000 evra.

- U Šoškićevo vreme, skoro 450.000 ljudi je ostalo bez posla. U vreme mandata Aleksandra Vučića, za poslednjih 14 godina, pola miliona ljudi je dobilo svoje radno mesto, ponovo je podsetio Mali i uporedio novi set podataka:

Inflacija

- Za vreme mandata guvernera Šoškića, inflacija je u aprilu 2011. godine dostigla nivo od čak 14,7%. Danas, uprkos krizama u svetu koje su izazvane konfliktima i ratovima, kod nas je inflacija negde oko samo 2%.

Foto: Instagram Printscreen

Strane investicije

A neto priliv stranih direktnih investicija 2012. u vreme Dejana Šoškića bio je nešto više od 700 miliona evra. 2024. godine, u Srbiju se slilo 5,2 milijarde stranih direktnih investicija, dodao je Mali.

Foto: instagram printscreen/siniša mali

Propast velikih banaka

- U vreme Dejana Šoškića, četiri velike banke otišle su pod stečaj zato što tajkuni koji su tada, u njegovo vreme, uzimali jeftine kredite, te kredite nisu vraćali. Tako da od njegove ekonomske politike korist su imali samo tajkuni, a na štetu običnih građana.

Foto: instagram printscreen/siniša mali

I da li je podneo ostavku zbog loših rezultata? Ne

I da li mislite da se Dejan Šoškić oseća odgovornim zbog loših rezultata?, upitao je Mali pa prikazao isečak sa Šoškićevim odgovorom:

"Ima razloga da podnesem ostavku. Uopšte ne razmišljam na tu temu".

- Ne, naravno da se ne oseća odgovornim, i ostavku nije podneo zbog loših rezultata. Naprotiv, sada želi da se vrati na vlast kako bi se on i njegovi tajkuni dalje bogatili, a običan narod siromašio, zaključio je Mali.