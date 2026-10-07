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NATO general u penziji i opozicioni lider Zdravko Ponoš brutalno je izvređao i potopio Demokratsku stranku, razotkrivajući do koske ko zapravo stoji iza takozvane "Studentske liste"!

Ponoš je opleo po svojim dojučerašnjim saborcima, poručivši da današnji DS nema apsolutno nikakve veze sa starom strankom , već da se pretvorio u gomilu plaćenih botova i političkih odpadaka koji žive od napada na opoziciju!



- Ove iz Demokratske stranke ne vredi ni komentarisati. Ja gledam te ljude koji po ceo dan vise na mrežama i napadaju opoziciju koja ide na izbore – pa ja ne znam kad ti ljudi uopšte zarade za hleb! Tu stranku danas predstavljaju likovi koji su promenili po nekoliko stranaka. Ne znam koga oni uopšte predstavljaju, ali to nema nikakve veze sa strankom u kojoj su nekada bile pametne glave - objasnio je Ponoš.

Međutim, Ponoš se tu nije zaustavio, već je do kraja otkrio besramnu prevaru blokaderske liste i potvrdio kako matori žuti foteljaši zloupotrebljavaju studente!

- Imamo neverovatno recikliranje raspalih kadrova! Kako je to lepo rekao Dejan Ilić - to su obični otpaci! I nije tu samo DS, nakupilo se tu svega: i DJB, i SPO, i Savez komunista, i Kurta i Murta! Ljudi koji su prošli sve i svašta, popadali na svim mogućim krivinama, pa im je sad podrška 'Studentskoj listi' služila samo za pranje biografije! I to kakvo pranje - ubacili se u tuđu veš-mašinu, niti je njihova mašina, niti njihova voda, niti njihova struja! Šta si radio pre? Nema veze, sad sam podržao studentsku listu! - poručio je Ponoš.

Ovakav napad i otvoreno priznanje Ponoša samo su konačna potvrda potpunog rasula među opozicionim lešinarima, koji su se poklali oko fotelja i uticaja i pre nego što su izbori uopšte počeli!