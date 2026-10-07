Slušaj vest

Lider SNS Miloš Vučević objavio je da je raskrinkao sramnu laž koju su plasirali simpatizeri Studentske liste da je premijer Slovačke Robert Fico odbio da dođe na skup liste ''Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija'', jer je taj dan otvarao tunel.

- Možda bi to bilo moguće da je naš skup u Beogradskoj areni bio decembra 2025 a ne 3. oktobra 2026 - napisao je Vučević na Instagramu.

On je objasnio da se pretragom naloga Roberta Fica na društvenim mrežama lako može konstatovati da on jeste vozio rolere u tom tunelu u Slovačkoj, ali u decembru 2025. godine.

- Tako da smo još jednom raskrinkali laž blokadera. Mi ćemo nastaviti to da radimo. Ostanite sa nama, nastavljamo istragu - rekao je Vučević

Premijer Slovačke Robert Fico zaista je objavio video na kojem se vozi rolerima kroz tek otvoreni drumski tunel Višnjove.

- Nisam hteo da propustim priliku da ceo tunel pređem na rolerima - objasnio je slovački političar u video snimku koji je objavio 22. decembra 2025. godine.

Na preporuku i odluku svog ličnog lekara, premijer Slovačke nije dobio dozvolu za putovanje avionom i dolazak u Srbiju, iako je njegova velika želja bila da lično dođe u Beograd i prisustvuje velikom narodnom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 3. oktobra.

Ne propustitePolitika"ZNAMO DA JE SA NAMA I UVEK ĆE BITI" Vučić se prvo zahvalio Ficu, pa Nikoliću: Mi jesmo jedna velika i ujedinjena porodica
88888.jpg
Politika"PODRŽAVAM SRBIJU JER JE SVOJA, A VUČIĆA JER SLUŠA SAMO SVOJ NAROD" Govor Roberta Fica pročitan u Areni: Kada je u pitanju Kosovo, nikada vas nećemo izneveriti!
xxx01 EPA Jakub Gavlak.jpg
PolitikaLEKAR NIJE DOZVOLIO ROBERTU FICU DA DOPUTUJE U BEOGRAD Evo šta je poručio premijer Slovačke: Nastavite putem napretka, nastavite snažno! Do pobede, Aleksandre
xxx01 EPA Jakub Gavlak.jpg
PolitikaFICO ZBOG VIROZE PROPUŠTA PROSLAVU NA DUKLI, ALI PLANIRA DOLAZAK NA VELIKI SKUP U ARENI! Oglasio se i poručio: Pokušaću da odmorim, kako bih došao u Beograd
av01 Beta Damir Sencar.jpg