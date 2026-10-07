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Lider SNS Miloš Vučević objavio je da je raskrinkao sramnu laž koju su plasirali simpatizeri Studentske liste da je premijer Slovačke Robert Fico odbio da dođe na skup liste ''Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija'', jer je taj dan otvarao tunel.

- Možda bi to bilo moguće da je naš skup u Beogradskoj areni bio decembra 2025 a ne 3. oktobra 2026 - napisao je Vučević na Instagramu.

On je objasnio da se pretragom naloga Roberta Fica na društvenim mrežama lako može konstatovati da on jeste vozio rolere u tom tunelu u Slovačkoj, ali u decembru 2025. godine.

- Tako da smo još jednom raskrinkali laž blokadera. Mi ćemo nastaviti to da radimo. Ostanite sa nama, nastavljamo istragu - rekao je Vučević

Premijer Slovačke Robert Fico zaista je objavio video na kojem se vozi rolerima kroz tek otvoreni drumski tunel Višnjove.

- Nisam hteo da propustim priliku da ceo tunel pređem na rolerima - objasnio je slovački političar u video snimku koji je objavio 22. decembra 2025. godine.