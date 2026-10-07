- I to je ono što predstavnici Studentske liste rade - razgovaraju samo sa istomišljenicima , pa čak ni na pitanja medija (onih koji ih ne podržavaju bezuslovno), neće da odgovaraju, nadmeno i bahato. I sve ovo rade već duže od jedne decenije jer današnja Studentska lista nije ništa novo na političkom nebu Srbije . Nema tu nijedno novo lice ili ideja. Današnja "Studentska lista" je ono što je pre tri godina bila " Srbija protiv nasilja ", a pre toga " 1 od 5 miliona ", a pre toga " Krvave košulje ", a prapreteča im je DOS - poručila je Brnabićeva na Iksu.

- I jedni druge su samozaljubljeno tapšali po leđima. Umesto toga, odgovorna i ozbiljna osoba bi sela i razmislila šta im Vučić poručuje, ali to nema ko da im kaže jer su od sebe oterali sve one koji su na bilo koji način, makar i u promilima, imali drugačije mišljenje ili se usudili da upute neku sugestiju ili kritiku. I zbog ovoga je Aleksandar Vučić važan za Srbiju i zbog toga bi, da su mudriji, od njega trebalo da uče - jer on svakoga dana sebe preispituje, u kritici je najteži prema sebi, a od svojih saradnika uvek traži više i ne libi se da ih kritikuje kako bi učili i bili bolji. Zato i Srbija napreduje tom brzinom. A istom tom brzinom, ili malo brže, bi nazadovala da samozaljubljeni elitisti iz "Studentske liste" dođu na vlast - kazala je Ana Brnabić.