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Ana Brnabić, v.d. predsednika Srbija, izjavila je da je Aleksandar Vučić na maestralan način pokazao da, ukoliko neko izbegava uvek lekovit i za svaku demokratiju neophodan dijalog, "onda ostaje da pričate sami sa sobom". 

- I to je ono što predstavnici Studentske liste rade - razgovaraju samo sa istomišljenicima, pa čak ni na pitanja medija (onih koji ih ne podržavaju bezuslovno), neće da odgovaraju, nadmeno i bahato. I sve ovo rade već duže od jedne decenije jer današnja Studentska lista nije ništa novo na političkom nebu Srbije. Nema tu nijedno novo lice ili ideja. Današnja "Studentska lista" je ono što je pre tri godina bila "Srbija protiv nasilja", a pre toga "1 od 5 miliona", a pre toga "Krvave košulje", a prapreteča im je DOS - poručila je Brnabićeva na Iksu.

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Ona je rekla da je njihova samoizolovanost ponovo dokazana juče kada su na to na šta im je Aleksandar Vučić slikovito ukazao, odgovorili jedino kako znaju - uvredama, podsmehom, pretnjama.

- I jedni druge su samozaljubljeno tapšali po leđima. Umesto toga, odgovorna i ozbiljna osoba bi sela i razmislila šta im Vučić poručuje, ali to nema ko da im kaže jer su od sebe oterali sve one koji su na bilo koji način, makar i u promilima, imali drugačije mišljenje ili se usudili da upute neku sugestiju ili kritiku. I zbog ovoga je Aleksandar Vučić važan za Srbiju i zbog toga bi, da su mudriji, od njega trebalo da uče - jer on svakoga dana sebe preispituje, u kritici je najteži prema sebi, a od svojih saradnika uvek traži više i ne libi se da ih kritikuje kako bi učili i bili bolji. Zato i Srbija napreduje tom brzinom. A istom tom brzinom, ili malo brže, bi nazadovala da samozaljubljeni elitisti iz "Studentske liste" dođu na vlast - kazala je Ana Brnabić.

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