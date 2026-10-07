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Pripadnici tzv. studentske liste ponovo su napali žene, Ninu Kuburović kandidata na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i Tanju Zdravković, voditeljku Informera, tako što su ih polivali vodom i čupali za kosu. Vučić kaže da je njih 90 došlo da ometaju skup, naglasivši da se u Srbiji od 1990. godine nije dogodilo da neko pokušava da spreči slobodu govora i tuđe okupljanje.

Vučić je upitao šta bi takvi ljudi radili da su na vlasti. Oštro je kritikovao izjave lidera Studentske liste Jova Bakića u kojima se vladika Nikolaj izjednačava sa Stepincem.

Detalji napada

Nina Kuburović je za Kurir televiziju detaljno opisala incident u kojem su je iz redova tzv. studentske liste napali.

- Desila se situacija da sam pokušala da dođem na zakonom dozvoljeni skup koji je organizovala lista Ujedinjena Srbija. Trebalo je lider da se obrati porukama mira, stabilnosti, plana i programa za budućnost naše zemlje. Smatram da bi svaki građanin, bez obzira na opredeljenje, želeo da čuje takve informacije. To je politika koje bi trebalo da je dozvoljena u svakoj demokratiji. Međutim, pristalice druge politike su okupirale deo ulice, a ja sam sa Tanjom i Valentinom htela da prođem tom ulicom i da se uputimo ka skupu. Blokaderske pristalice, njih 80 to nije dozvolilo - započela je Nina, pa nastavila:

- Prelazili smo do koridora policije, a blokaderi su nas prepoznali i počeli prvo da vređaju i polivaju vodom. Izgovarali su najružnije stvari, strašne stvari, za koje smatram da ne bi trebalo da budu dozvoljene. Bili su, izvinjavam se za poređenje, kao 80 besnih pasa, nisam verovala šta su ljudi spremni da urade.

"80 ljudi nas je napalo"

Kurubović je prijavila slučaj policiji i u stanici je bila do kasno u noć kako bi rekla sve detalje i kako bi nadležni prikupili informacije koje mogu da znače.

03:33 "KRENULA SAM SA DRUGARICAMA KA SKUPU I NALETELI SMO NA 80 BLOKADERA" Nina Kuburović ekskluzivno za Kurir o detaljima incidenta u Valjevu: Bili su kao besni psi! Izvor: Kurir televizija

- Sve smo prijavili, policija je odradila posao maksimalno profesionalno. Hvala im za ljubaznost jer su videli da smo bile potrešene. Profesionalno su se ophodili i to mora javnost da zna jer su dehumanizovani od strane blokadera protekle dve godine. Mislim da su identifikovana neka lica, a ja verujem našoj zemlji, pa očekujem da ćemo dobiti epilog. Kada poredim ove dve politike, osamdeset ljudi koji su nas napali, moram da kažem da im opraštam, iako ih ne razumem, već osuđujem, ali i njihov prvi na listi, Ilija Srdanović, isto to radi i to njima služi za primer. Kako drugačije da se ponašaju izmanipulisani ljudi kada vide ponašanje svog lidera. Za mene, krivi su Jovo Bakić i Srdanović jer su pozivali na ovakve stvari. Pogledajte snimak, nije bilo lako kada vas napada 80 ljudi, ali mi smo gledale u pod i nismo odgovarale na njihovo vređanje. Ponosna sam jer smo bile dostojanstvene, mi predstavljamo politiku mirne Srbije i našeg lidera Aleksandra Vučića. Vučić je prošao gore od svih nas, a predstavlja i ostaje kulturan, pa to radimo i mi - rekla je Kurubović.

Kuburović govori da je nju neko napao i osudio samo zbog njenog političkog opredeljenja, ali da nju nije sramota, već sa ponosom ističe svoje uverenje i činjenično tvrdi da je to deo pristojne Srbije.

- Gospođa je juče u debati našoj gospođi Brnabić prećutala izvinjenje ili osudu ovakvog incidenta, a radi se o ženi i meni je to skandalozno. Žena vidi i čuje sve, a do te mere mrzi nekog jer ga je okarakterisala kao ćacija. Je l' to znači da neko treba da me ubije? Biti ćacika znači biti kulturan, gledala sam u pod dok su me udarali, čupali, polivali i vređali. Nisam im uputila niti jednu ružnu reč - ističe Nina.

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Kurir.rs

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