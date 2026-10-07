Slušaj vest

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga, gde he objavljen je deo govora koji je održao u Valjevu.

"Koga podržava Nenad Čanak i Bojan Pajtić? Pa studentsku listu! Neće oni nas da podrže, jer mi imamo samo Srbiju, jednu jedinu Srbiju. Imamo bezbroj divnih krajeva i regiona, ali imamo jednu i jedinstvenu Srbiju. I o tome nema razgovora.

Studenti blokaderi, plenumi, Kominterne i svi ostali - Srbin je to, oseti kad mu je država ugrožena.

Tad se ujedini i odgovori kao Živojin Mišić, odgovori kao vojvoda Putnik, odgovori najjače, svom snagom, svom silinom. Do pobede! Živela Valjevo! Živela Srbija!", poručio je Aleksandar Vučić.

Ne propustitePolitika"ON JE U NAJTEŽIM TRENUCIMA NAJJAČI" Stručnjaci o Vučiću: Ovakav lider ne postoji u Evropi, Srbija uz njega ne staje i to ljudi poštuju!
Screenshot 2026-10-05 155156.png
Politika"ONI HOĆE DA LINČUJU NAŠE SVECE, A DA NAM ZA SVECE PROGLAŠAVAJU STEPINCA" Vučić: Je l' tome decu da učimo? Jesu li to promene koje ćete da nam donesete?
Screenshot 2026-10-06 183134.png
PolitikaPOTEZ BAKE NADEŽDE RAZNEŽIO SRBIJU! Probila se kroz gužvu u Mionici i izvadila poklon iz kese koji se ne kupuje novcem! Njene reči kroz suze ODUŠEVILE! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaBRAT POZNATOG GLUMCA DOČEKAO VUČIĆA U MANASTIRU JOVANJA Ovde su Turci za samo jedan dan ubili 200 monaha, spalili i porušili svetinju-narod je obnovio
jovanje.jpg