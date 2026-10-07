Politika
"SRBIN JE TO, OSETI KAD MU JE DRŽAVA UGROŽENA" Vučić poslao snažnu poruku studentima blokaderima, plenumima i kominternama
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga, gde he objavljen je deo govora koji je održao u Valjevu.
"Koga podržava Nenad Čanak i Bojan Pajtić? Pa studentsku listu! Neće oni nas da podrže, jer mi imamo samo Srbiju, jednu jedinu Srbiju. Imamo bezbroj divnih krajeva i regiona, ali imamo jednu i jedinstvenu Srbiju. I o tome nema razgovora.
Studenti blokaderi, plenumi, Kominterne i svi ostali - Srbin je to, oseti kad mu je država ugrožena.
Tad se ujedini i odgovori kao Živojin Mišić, odgovori kao vojvoda Putnik, odgovori najjače, svom snagom, svom silinom. Do pobede! Živela Valjevo! Živela Srbija!", poručio je Aleksandar Vučić.
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