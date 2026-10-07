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Studentska lista dobila je jasan odgovor tamo gde ga, čini se, nije očekivala - od mladih iz Republike Srpske, koji su odlučno stali iza poruka na studentskim domovima i jasno stavili do znanja da su prozreli ono što se krije iza deklarativne priče o "studentima" i borbi za bolju Srbiju.

Njihove poruke nisu bile samo reakcija na pojedinačne transparente, već upozorenje da postoje stavovi i planovi Studentske liste koji zadiru u ono što oni doživljavaju kao svoje nacionalno i istorijsko nasleđe, identitet i pravo na istinu o Republici Srpskoj i srpskom narodu.

Na transparentima na Studentskom domu na Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci", a transparent sa porukom "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas" posebno boli jer su se Srbi u krvavom građanskom ratu borili i izborili da ne budu istrebljeni i da ostanu svoji na svome.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da studente iz Republike Srpske najviše boli osećaj da je Srbima sve zabranjeno, dok se drugima dozvoljava i ono zbog čega se Srbi najstrože osuđuju.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- U njihovoj poruci "izdali ste nas“ čuje se duboko razočaranje mladih ljudi koji su od svojih vršnjaka u Srbiji očekivali razumevanje i solidarnost, a sada osećaju da moraju da brane dostojanstvo svog naroda i svog doma. Kada se sahrana Ratka Mladića proglašava skandalom, opravdano je postaviti pitanje kako se ocenjuju komemoracija haškom osuđeniku Slobodanu Praljku, prisustvo hrvatskih ministara i počast koju mu je odala zagrebačka skupština. Ko osuđuje jedno, mora istim merilom da ocenjuje i drugo. Nacionalnost osuđenika ne sme određivati kada je nešto prihvatljivo, a kada razlog za političku osudu - objašnjava Barac.

On smatra da upravo ta nejednaka merila bole i produbljuju osećaj nepravde.

- Poruka "Republika Srpska nije genocidna“ izražava odbijanje da se odgovornost pojedinaca pretvara u trajni žig čitavog naroda i generacija koje u vreme rata nisu ni bile rođene. Poštovanje svih žrtava mora da ide zajedno sa odbacivanjem kolektivne krivice. Mladi u Republici Srpskoj ne duguju nikome izvinjenje za svoje poreklo i ne treba da se odriču svog identiteta da bi bili prihvaćeni. Njihovo "izdali ste nas“ zato treba ozbiljno shvatiti: solidarnost ne sme prestajati tamo gde počinju srpski identitet i Republika Srpska - naglašava Barac.