Slušaj vest

Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije, pobedićemo!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera.

- Hvala vam za svaku vrstu ljubavi. Hvala vam za to što ste se organizovali i sami, i uz našu podršku, a ja ću, dokle to budete želeli, biti na čelu otpora teroru, otpora totalitarizmu, svim njihovim pretnjama. Borićemo se i pobedićemo ih. Važno je da pokažemo odgovornost, disciplinu, mnogo je novca uloženo u rušenje Srbije. Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije i pobedićemo”, rekao je prvi na listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"POŠTO NISAM IMAO DRUGOG NAČINA, STAVIO SAM SLIKU SRDANOVIĆA I KAMEN ZA KUPUS" Vučić: Koliko god puta sam pozivao, na "ignor" sam (VIDEO)
Screenshot 2026-10-06 112205.png
Politika"O TOME NEĆE BITI NI RAZGOVORA, NI PREGOVORA" Vučić poslao najmoćniju poruku: O federalizaciji, konfederalizaciji ili rušenju Srbije nećemo da razgovaramo!
Screenshot 2026-10-06 105612.png
PolitikaHIT-SCENA! POZNATI GLUMAC DOŠAO DA POZDRAVI VUČIĆA: Ipak ne može baš tako lako da se sakrije! Prepoznajete li ko je to? (VIDEO)
Aleksandar Vučić Branislav Lečić.png
Politika"SRBIN JE TO, OSETI KAD MU JE DRŽAVA UGROŽENA" Vučić poslao snažnu poruku studentima blokaderima, plenumima i kominternama
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
Društvo"Hvala Vam za život" Ove reči Milijana stalno šalje Vučiću, a on je njeno ime izgovorio u punoj Areni: Dete sad vidi u mraku - Srbija uvezla lek od pola miliona
Aleksandar Vučić Milijana Petrović
Politika"ONI HOĆE DA LINČUJU NAŠE SVECE, A DA NAM ZA SVECE PROGLAŠAVAJU STEPINCA" Vučić: Je l' tome decu da učimo? Jesu li to promene koje ćete da nam donesete?
Screenshot 2026-10-06 183134.png
PolitikaPOTEZ BAKE NADEŽDE RAZNEŽIO SRBIJU! Probila se kroz gužvu u Mionici i izvadila poklon iz kese koji se ne kupuje novcem! Njene reči kroz suze ODUŠEVILE! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaDIRLJIVA SCENA U JABUČJU: Dečak zagrlio Vučića i uručio mu poklon (VIDEO)
Snimak ekrana 2026-10-06 153846.png
Politika"TAJ PAPIR SI DOBIO OD MOG IZDAJNIKA, NISI DOBIO OD SRPSKOG RODOLJUBA" Vučić o detaljima jednog susreta sa Putinom: "Poljubio ikonu, triput se prekrstio..."
Screenshot 2025-09-03 120001.jpg