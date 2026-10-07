"hvala vam za svaku vrstu ljubavi"
"MNOGO JE NOVCA ULOŽENO U RUŠENJE SRBIJE" Vučić: Dokle to budete želeli, biću na čelu otpora teroru! (VIDEO)
Slušaj vest
Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije, pobedićemo!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera.
- Hvala vam za svaku vrstu ljubavi. Hvala vam za to što ste se organizovali i sami, i uz našu podršku, a ja ću, dokle to budete želeli, biti na čelu otpora teroru, otpora totalitarizmu, svim njihovim pretnjama. Borićemo se i pobedićemo ih. Važno je da pokažemo odgovornost, disciplinu, mnogo je novca uloženo u rušenje Srbije. Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije i pobedićemo”, rekao je prvi na listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.
Kurir.rs
19 · Reaguj
8