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Evropska unija (EU) je saopštila da je duboko zabrinuta zbog izmena Zakona o specijalizovanim većima, koje su, prema rečima zvaničnika iz Brisela, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema EU.

- Pozivamo Kosovo da se pridržava svojih međunarodnih obaveza da garantuje sudsku nezavisnost Specijalizovanih veća Kosova, kao i svoju posvećenost osiguravanju odgovornosti i pružanju pravde žrtvama i njihovim porodicama iz svih zajednica na Kosovu - izjavio je portparol EU Kristijan Vigand za Radio Slobodna Evropa.

Podsetio je da je Brisel dosledno podržavao rad Specijalizovanih veća kao nezavisne pravosudne institucije i insistirao da se njihov trenutni mandat i njihova nezavisnost u potpunosti poštuju.

Zakon je izglasan u utorak uveče, neposredno pre nego što je Skupština izabrala Justinu Široku Pulju za predsednicu privremenih institucija u Prištini, što je Brisel pozdravio.

Novim aktom sužavaju se nadležnosti Specijalizovanih veća, skraćuju maksimalne kazne i uvodi mogućnost pomilovanja.

Odmah po usvajanju ovog zakona, veterani tzv. OVK prekinuli su protest, koji u centru Prištine traje od presuda liderima OVK u Hagu

(Kosovo online)

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