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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana, obilazeći Sremski okrug, posetio i Šimanovce.

U Šimanovcima je tada obišao i prostorije Udruženja žena "Šimanovčanke".

"Šimanovčanke i ja, očigledno, imamo isti muzički ukus", konstatovao je Vučić podsećajući da dok vozi "škodu" voli da sluša hitove Tome Zdravkovića i dodaje:

"Naravno, divne dame lepše pevaju."

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