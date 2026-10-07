Politika
"ŠIMANOVČANKE I JA, OČIGLEDNO, IMAMO ISTI MUZIČKI UKUS" Vučić: Naravno, divne dame lepše pevaju
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana, obilazeći Sremski okrug, posetio i Šimanovce.
U Šimanovcima je tada obišao i prostorije Udruženja žena "Šimanovčanke".
"Šimanovčanke i ja, očigledno, imamo isti muzički ukus", konstatovao je Vučić podsećajući da dok vozi "škodu" voli da sluša hitove Tome Zdravkovića i dodaje:
"Naravno, divne dame lepše pevaju."
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