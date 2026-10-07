Politika
NE RADIMO DA BISMO SE HVALILI BROJKAMA, RADIMO ZA NAŠ NAROD! Vučić objavio novi spot liste "Ujedinjena Srbija": Da imamo više ovakvih trenutaka (VIDEO)
Slušaj vest
Ne radimo da bismo se hvalili brojkama, radimo za naš narod, za ujedinjenu Srbiju! - poruka je novog promotivnog spota liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Podseća se šta je sve vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem uradila dosad i koliko je to olakšalo i ulepšalo život građanima Srbije - mnogo!
"686 novih kilometara. 15. 000 subvencionisanih domova. Preko 300 novih fabrika", navodi se u spotu koji je nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio na svom Instagramu i dodaje se:
"Ne radimo da bismo se hvalili brojkama, radimo da bismo imali više ovakvih trenutaka".
A ti trenuci su oni zbog kojih se živi - susret s unucima, kvalitetno vreme provedeno s decom...
46 · Reaguj
Komentariši