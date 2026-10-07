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Predsednica narodne skupštine i vršiteljka dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabićčestitala je danas srpskom džudisti Mihajlu Siminu na osvojenoj bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu u Bakuu.

"Još jedna medalja za srpski džudo na Svetskom prvenstvu u Bakuu! Upućujem iskrene čestitke Mihajlu Siminu na osvojenoj bronzanoj medalji. Hvala Vam što predstavljate Srbiju na najlepši mogući način i želim Vam još mnogo medalja u godinama koje dolaze", navela je Brnabić u saopštenju narodne skupštine.

Simin je bronzu u kategoriji do 81 kilogram na Svetskom prvenstvu u Bakuu osvojio pošto je danas u meču za treće mesto pobedio Južnokorejca Junhvana Lija.

Ovo je druga medalja za Srbiju na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, nakon što je Marica Perišić u utorak osvojila bronzu u kategoriji do 57 kilograma.