"Na tribinama sam proveo veliki deo svog života. Zato se danas posebno radujem kada gradimo nove tribine i stadione, jer znam da time našim mladima stvaramo bolje uslove nego što smo ih mi imali. Sport nije samo igra, uz bavljenje sportom učimo da pobeđujemo, ali i da dostojanstveno prihvatimo poraz. Srećan sam što gradimo mesta na kojima će mladi odrastati, družiti se, i provoditi vreme na najlepši mogući način", naveo je Vučić na Instagramu pored videa sa snimanja novog predizbornog spota.

"Na tribinama sam proveo veliki deo svog života. Sad se radujem kada gradimo te tribine, da naši mladi imaju bolje uslove nego što je bilo u moje vreme. I srećan sam kada gradimo stadione, kada znam da će mladi ljudi na lep način moći da provode svoje slobodno vreme, da ne razmišljaju o svim mogućim porocima, da se raduju, tuguju, da nauče da prihvate poraz i da nauče kako da pobeđuju. I ja verujem u mlade Srbije, verujem u njihovu energiju i verujem u njihovu posvećenost napretku naše zemlje. Onoliko koliko budem mogao, pomoći ću im da zemlja nastavi da se razvija, i brže od ovoga što smo do ovog trenutka uspeli", rekao je Vučić.