VUČIĆ DAJE SRBIJI ŠANSU DA OSTANE SRBIJA Popularna poljska politička aktivistkinja o važnosti predstojećih izbora: Pokušavaju da sruše vlast strahom i nasiljem
Ona je upozorila na blokade, političke sukobe i nasilne incidente, a posebno se osvrnula na takozvanu „Studentsku listu“, tvrdeći da javnosti nisu predstavljeni njeni članovi ni politički program.
Veronika Rogovska je, inače, poljska politička aktivistkinja i influenserka koja se na društvenim mrežama bavi evropskom politikom, migracijama, nacionalnim identitetom i očuvanjem tradicionalnih vrednosti. Na svojim profilima predstavlja se kao aktivistkinja za slobodu i pravdu i zagovornica očuvanja zapadne tradicije. Poznata je po konzervativnim stavovima i kritikama evropske migracione politike, a sada je pažnju posvetila i predstojećim izborima u Srbiji.
Uz video je napisala:
- Srbija se suočava sa svojim najvažnijim izborima 25. oktobra. Aleksandar Vučić daje Srbiji šansu da ostane Srbija. Cela Evropa je pod napadom.
U svom obraćanju posebno se osvrnula na proteste i blokade koji su obeležili prethodni period.
„Važno je da razumete šta se dešava u Srbiji!“
- Važno je da razumete šta se dešava u Srbiji. Više od godinu dana zemlja se suočava sa blokadama, političkim sukobima i nasilnim incidentima. Građani osećaju posledice u svakodnevnom životu – poručila je Rogovska.
Ona je zatim govorila o političkom organizovanju dela protestnog pokreta i njegovom učešću u izbornoj trci.
„Žele vlast, a javnost ne zna njihove članove ni program!“
- U međuvremenu se deo protestnog pokreta okupio oko takozvane „Studentske liste“, liste koja teži da preuzme vlast, ali njeni članovi i politički program nisu predstavljeni javnosti - navela je.
Rogovska je ocenila da se Srbija nalazi pred važnim političkim odlukama i da bi, prema njenom mišljenju, posledice mogle da budu velike.
- Srbija ima mnogo toga da izgubi - naglasila je.
„Vučić daje Srbiji šansu da ostane Srbija!“
Rogovska se u nastavku snimka osvrnula na ekonomske rezultate Srbije tokom perioda Vučićeve vlasti, ističući da je zemlja, prema njenoj oceni, ostvarila značajan napredak.
- Tokom perioda kada je Aleksandar Vučić bio na vlasti, strane investicije su pristizale u zemlju, otvarana su radna mesta, ekonomija je rasla, a plate su povećavane - navela je.
Ona je ocenila da bi aktuelna politička situacija mogla da ugrozi dosadašnji ekonomski napredak.
- Sada se taj napredak suočava sa ozbiljnim političkim rizicima - upozorila je.
„Pokušavaju da sruše vlast strahom, nasiljem i pritiscima na ulicama!“
U završnici obraćanja Rogovska je iznela oštre optužbe na račun dela protestnog pokreta.
- Ti ljudi pokušavaju da sruše vlast koristeći strah, nasilje i pritisak na ulicama. Ova situacija destabilizuje čitavu zemlju - poručila je.
Njene tvrdnje o namerama učesnika protesta predstavljaju njen politički stav iznet u objavljenom snimku.
Rogovska je svoje obraćanje povezala i sa širim političkim prilikama u Evropi, navodeći u opisu objave da se, prema njenom mišljenju, čitav kontinent nalazi pod pritiskom.
- Cela Evropa je pod napadom - napisala je.
Time je predstojeće izbore u Srbiji predstavila kao događaj čiji značaj, prema njenom viđenju, prevazilazi unutrašnju političku borbu.