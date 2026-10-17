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Ona je upozorila na blokade, političke sukobe i nasilne incidente, a posebno se osvrnula na takozvanu „Studentsku listu“, tvrdeći da javnosti nisu predstavljeni njeni članovi ni politički program.

Veronika Rogovska je, inače, poljska politička aktivistkinja i influenserka koja se na društvenim mrežama bavi evropskom politikom, migracijama, nacionalnim identitetom i očuvanjem tradicionalnih vrednosti. Na svojim profilima predstavlja se kao aktivistkinja za slobodu i pravdu i zagovornica očuvanja zapadne tradicije. Poznata je po konzervativnim stavovima i kritikama evropske migracione politike, a sada je pažnju posvetila i predstojećim izborima u Srbiji.

Uz video je napisala:

- Srbija se suočava sa svojim najvažnijim izborima 25. oktobra. Aleksandar Vučić daje Srbiji šansu da ostane Srbija. Cela Evropa je pod napadom.

U svom obraćanju posebno se osvrnula na proteste i blokade koji su obeležili prethodni period.

„Važno je da razumete šta se dešava u Srbiji!“

- Važno je da razumete šta se dešava u Srbiji. Više od godinu dana zemlja se suočava sa blokadama, političkim sukobima i nasilnim incidentima. Građani osećaju posledice u svakodnevnom životu – poručila je Rogovska.

Ona je zatim govorila o političkom organizovanju dela protestnog pokreta i njegovom učešću u izbornoj trci.

„Žele vlast, a javnost ne zna njihove članove ni program!“

- U međuvremenu se deo protestnog pokreta okupio oko takozvane „Studentske liste“, liste koja teži da preuzme vlast, ali njeni članovi i politički program nisu predstavljeni javnosti - navela je.

Rogovska je ocenila da se Srbija nalazi pred važnim političkim odlukama i da bi, prema njenom mišljenju, posledice mogle da budu velike.

- Srbija ima mnogo toga da izgubi - naglasila je.

„Vučić daje Srbiji šansu da ostane Srbija!“

Rogovska se u nastavku snimka osvrnula na ekonomske rezultate Srbije tokom perioda Vučićeve vlasti, ističući da je zemlja, prema njenoj oceni, ostvarila značajan napredak.

- Tokom perioda kada je Aleksandar Vučić bio na vlasti, strane investicije su pristizale u zemlju, otvarana su radna mesta, ekonomija je rasla, a plate su povećavane - navela je.

Ona je ocenila da bi aktuelna politička situacija mogla da ugrozi dosadašnji ekonomski napredak.

- Sada se taj napredak suočava sa ozbiljnim političkim rizicima - upozorila je.

„Pokušavaju da sruše vlast strahom, nasiljem i pritiscima na ulicama!“

U završnici obraćanja Rogovska je iznela oštre optužbe na račun dela protestnog pokreta.

- Ti ljudi pokušavaju da sruše vlast koristeći strah, nasilje i pritisak na ulicama. Ova situacija destabilizuje čitavu zemlju - poručila je.

Njene tvrdnje o namerama učesnika protesta predstavljaju njen politički stav iznet u objavljenom snimku.

Rogovska je svoje obraćanje povezala i sa širim političkim prilikama u Evropi, navodeći u opisu objave da se, prema njenom mišljenju, čitav kontinent nalazi pod pritiskom.

- Cela Evropa je pod napadom - napisala je.