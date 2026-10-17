Večeras od 22.15 čućete priču o istrajnosti, odgovornosti, odricanju i emocijama koje prate čoveka na mestu na kojem se lične odluke prepliću sa sudbinom države.

Priču o porodici, prijateljima, pritiscima, političkoj borbi i granicama preko kojih se ne prelazi kada su u pitanju otadžbina, narod i nacionalni interesi.

Priču čoveka koji je godinama u središtu političkih događaja, koji je nastavio svoju borbu uprkos brojnim udarcima i koji danas pred građane izlazi s novom političkom odgovornošću, kao nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.