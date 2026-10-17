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Gostujući u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji kod autorke i urednice Jelene Pejović, Aleksandar Vučić je podelio potresne detalje o svojoj majci Angelini, ženi koja je iznela teret njegovog i bratovljevog odrastanja, poručivši da on, uprkos svemu, nikada neće dirati tuđe porodice.

- Napadaju mi majku, a ona je žena mučenica. Šta je sve izdržala sa mnom i sa bratom, kroz šta je sve prošla...Kakve smo barabe bili kao klinci, koliko nam je puta gledala krvave glave i koliko je muka imala u životu - ispričao je Vučić u emotivnom tonu.

Pogledajte u videu delić ekskluzivnog razgovora, a celo gostovanje Aleksandra Vučića kod Jelene Pejović ne propustite u večeras od 22.15 na Kurir televiziji!

00:53 VUČIĆ NIKAD EMOTIVNIJI U EMISIJI "NEISPRIČANO": Napadaju mi majku, ne znaju koliko je muka imala u životu" Izvor: Kurir televizija

Gledajte "Neispričano" večeras od 22.15 na Kurir televiziji, ekskluzivan gost je Aleksandar Vučić!

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