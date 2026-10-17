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Ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović postavio je na mesto slovenačku evroposlanicu Irenu Jovevu.

Joveva, poznata kao jedna od najglasnijih boraca za nezavisnost tzv. Kosova i neko ko zdušno podržava bloladere sa tzv. studentske liste, udarila je na Aleksandra Vučića i Roberta Fica. Starović je postavio na mesto, ali je odmah usledila "kontra" Starovića.

"Od 27 država članica EU, Aleksandar Vučić je pronašao jednog lidera koji još uvek smatra da zemlje same mogu da biraju svoje prijatelje. Kako veoma autokratski od njega. Svaka ptica svome jatu leti – mada je on potpuno drugačiji od vašeg 'jata', koje smatra da ima pravo da odlučuje kome je dozvoljeno da postoji u evropskoj politici", napisao je Starović na društvenoj mreži "Iks".

Foto: Printscreen/X