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Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić otkrila je da blokaderi planiraju da u poslednjoj nedelji pred izbore udare nikad žešće na porodicu Aleksandra Vučića.

- Ono što mene brine, što sam videla u poslednjih 24 časa, to je da je izgleda njihovo tajno oružje i svakako najodvratnije oružje, a to je da u poslednjoj nedelji kampanje pred izbore najžešće napadnu porodicu Aleksandra Vučića. S jedne strane smo mogli da očekujemo, s druge uvek polazite od nečeg ljudskog, i pomislite: neće valjda, neće valjda ponovo i neće valjda na taj način da targetiraju, pre svega, decu Aleksandra Vučića, ali očigledno hoće. I očigledno je tu ogromna nervoza u tim blokaderskim redovima, te takozvane studentske liste, i idu svakako na "sve ili ništa" i u tom smislu zaista targetiraju samo Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.

- Sve ostale nas, nažalost, su ostavili po strani i udaraju tamo gde Aleksandra Vučića najviše boli, valjda u veri i u nadi da će ga zaista povrediti, pa i ako izgube, opet će naneti ogromnu štetu. I mislim da je to nešto o čemu je Aleksandar Vučić pričao kao da je znao da će se takve stvari dešavati i na poslednjih nekoliko skupova koje je imala lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- Mi ćemo o tome pričati glasno, zato što ljudi to treba da čuju. Zato što, ako imate političke protivnike, političke neistomišljenike kojima ništa nije sveto, pa ni porodica, onda vi znate da bi, ukoliko kojim slučajem - ja zaista ne vidim tu mogućnost, ne vidim zaista da je moguće uopšte da Srbija dođe u tu poziciju - ali ukoliko takvi pobede, onda nijedna porodica u Srbiji neće biti pošteđena.

- I vi znate onda da imate posla sa ljudima kojima zaista ništa nije sveto. Dakle, mi ćemo o tome govoriti, mi ćemo se protiv toga boriti. Mom prijatelju Aleksandru Vučiću, našem kandidatu za predsednika vlade, zaista želim da izdrži. Želim mu mnogo snage, mnogo i mentalne i emotivne energije da progura kroz sve to, kao i njegovoj porodici.

- Žao mi je što moraju da prolaze sve to. Pomislili bi da smo sve čuli, a nismo. Oni nastavljaju dalje da kopaju to dno. Tako da mi se čini da će ta poslednja nedelja kampanje biti time obeležena. Sa naše strane, mi ćemo nastaviti da idemo po Srbiji, da razgovaramo sa ljudima, da pravimo skupove i mnogo manjih skupova kako bismo imali više šanse da čujemo ljude. To je ono što je naš osnovni zadatak - rekla je Brnabić.