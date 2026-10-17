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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević oštro je odgovorio Mariji Vasić i njenim politički istomišljenicima na izjave da je skup Ujedinjene Srbije bio demonstracija nemoći i straha i da je Novi Sad izgledao kao vašar.
-Marija Vasić i njeni politički istomišljenici ne vide vašar, već vide ono što ih najviše boli, snagu, jedinstvo i ogromnu podršku građana koju Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić uživaju u Novom Sadu i celoj Srbiji- rekao je Vučević u objavi na Iksu.

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 On je naveo i da kada govore o „strahu i nemoći“, blokaderi zapravo govore o sebi i sopstvenoj političkoj nemoći i da im smeta prisustvo policije, zato što policija čuva mir, red i sigurnost svih građana Novog Sada, i sprečava one koji bi nasiljem i haosom da preuzmu vlast bez izbora.

- Za njih je red – strah, a pristojna i okupljena Srbija – trn u oku. Novi Sad nije i nikada neće biti mesto gde će manjina maltretirati većinu. Dok se oni bave vređanjem hiljada građana koji su došli da podrže politiku razvoja, mi nastavljamo da gradimo mostove, fabrike, pruge i bolnice. O našoj moći ne odlučuju dežurni kritičari po medijima, već narod na izborima – a narod jasno bira rezultate, mir i stabilnost! - rekao je Vučević.

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