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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević oštro je odgovorio Mariji Vasić i njenim politički istomišljenicima na izjave da je skup Ujedinjene Srbije bio demonstracija nemoći i straha i da je Novi Sad izgledao kao vašar.

-Marija Vasić i njeni politički istomišljenici ne vide vašar, već vide ono što ih najviše boli, snagu, jedinstvo i ogromnu podršku građana koju Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić uživaju u Novom Sadu i celoj Srbiji- rekao je Vučević u objavi na Iksu.

On je naveo i da kada govore o „strahu i nemoći“, blokaderi zapravo govore o sebi i sopstvenoj političkoj nemoći i da im smeta prisustvo policije, zato što policija čuva mir, red i sigurnost svih građana Novog Sada, i sprečava one koji bi nasiljem i haosom da preuzmu vlast bez izbora.